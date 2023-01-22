Вс, 22.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Рейнсалу обсудит в Брюсселе войну в Украине и ситуацию в Иране

BNS
Рейнсалу обсудит в Брюсселе войну в Украине и ситуацию в Иране
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Урмас Рейнсалу.
Урмас Рейнсалу. Фото: Taavi Sepp

Глава МИД Урмас Рейнсалу в понедельник примет участие в заседании совета по иностранным делам ЕС в Брюсселе, где будет обсуждаться российская агрессия против Украины, а также ситуация в Западной Африке и Иране.

Приоритеты Эстонии - повышение цены агрессии для России, снижение ценового потолка на нефть, поиск юридических решений для использования замороженных российских активов при восстановлении Украины, а также привлечение России к ответственности за преступления агрессии и военные преступления в Украине, передал МИД.

Также пройдут неформальный завтрак с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси и неформальный обед с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе.

Ключевые слова
Наверх