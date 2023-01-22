Одна российская компания продолжает получать сверхприбыль в Европе

Спустя почти год после полномасштабного вторжения в Украину большинство российских энергетических компаний были в той или иной степени вытиснуты из Европы. В то же время «Лукойл» продолжает управлять сотнями заправок и несколькими НПЗ по всей Европе, пишет издание Politico.

В то время как ЕС ввел санкции против государственных компаний, таких как «Газпром нефть», «Роснефть» и «Транснефть», частный «Лукойл» в значительной степени избежал ограничений. «У "Лукойла" очень хорошие лоббисты как в Брюсселе, так и в других странах Европы, - сказал старший научный сотрудник Болгарского энергетического центра Мартин Владимиров. - Им удалось убедить европейских политиков в том, что "Лукойл" поддерживает Украину и что руководство компании против войны».

Первые 10 месяцев войны прошли для «Лукойла» неплохо. Чистая прибыль за девять месяцев прошлого года составила 648 млрд рублей (8,6 млрд евро), что более чем в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.

В финских СМИ также жаловались, что Teboil, продавец топлива, принадлежащий Лукойлу, получает там огромную прибыль. Особенно злит финнов тот факт, что их ледоколы работали на топливе, закупленном у Teboil. Весной прошлого финские налогоплательщики заплатили Teboil не менее 12 миллионов евро, что в десять раз больше, чем в 2021 году.