«Лукойлу» пока удалось избежать санкций ЕС, благодаря чему российская топливная компания продолжает получать сверхприбыль в Европе.
Одна российская компания продолжает получать сверхприбыль в Европе
Спустя почти год после полномасштабного вторжения в Украину большинство российских энергетических компаний были в той или иной степени вытиснуты из Европы. В то же время «Лукойл» продолжает управлять сотнями заправок и несколькими НПЗ по всей Европе, пишет издание Politico.
В то время как ЕС ввел санкции против государственных компаний, таких как «Газпром нефть», «Роснефть» и «Транснефть», частный «Лукойл» в значительной степени избежал ограничений. «У "Лукойла" очень хорошие лоббисты как в Брюсселе, так и в других странах Европы, - сказал старший научный сотрудник Болгарского энергетического центра Мартин Владимиров. - Им удалось убедить европейских политиков в том, что "Лукойл" поддерживает Украину и что руководство компании против войны».
Первые 10 месяцев войны прошли для «Лукойла» неплохо. Чистая прибыль за девять месяцев прошлого года составила 648 млрд рублей (8,6 млрд евро), что более чем в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.
В финских СМИ также жаловались, что Teboil, продавец топлива, принадлежащий Лукойлу, получает там огромную прибыль. Особенно злит финнов тот факт, что их ледоколы работали на топливе, закупленном у Teboil. Весной прошлого финские налогоплательщики заплатили Teboil не менее 12 миллионов евро, что в десять раз больше, чем в 2021 году.
Но перспективы второй по величине российской нефтяной компании в Европейском союзе находятся под все большей угрозой, поскольку уже в феврале вступают в силу новые санкции в отношении нефтепродуктов из РФ.
В этом месяце под давлением премьер-министра Италии Джорджии Мелони «Лукойл» продал свой сицилийский НПЗ. Сообщается также, что «Лукойл» рассматривает возможность продажи своего нефтеперерабатывающего завода в Румынии.
Позиции компании в настоящее время являются самыми сильными в Болгарии. Когда в прошлом году страны ЕС согласились запретить поставки российской нефти по морю, Болгария упорно боролась за получение двухлетнего исключения, которое было предоставлено стране «для обеспечения безопасности поставок». Именно поэтому в настоящее время российская сырая нефть перемещается по морю в ЕС только в Болгарию.
Эксперты назвали исключение Болгарии нарушением закона ЕС о конкуренции, которое увеличит прибыль и влияние Лукойла в стране. Нефтеперерабатывающий завод Лукойла в Бургасе производит около половины всего топлива, потребляемого в Болгарии, а оборот завода составляет 10 процентов ВВП страны.
В то же время «Лукойл» должен заплатить в этом году Болгарии 300-350 млн евро только в виде налогов. Болгарский завод также поставляет топливо в Украину.
Но даже в Болгарии времена для «Лукойла» меняются. А именно, на этой неделе болгарский парламент принял закон, который позволяет правительству взять под контроль нефтеперерабатывающий завод в Бургасе в случае угрозы безопасности.