Священнослужитель Эстонской евангелическо-лютеранской церкви (EELK) Вейко Вихури, который неоднократно говорил о глубинном государстве и мейнстримных СМИ, на этот раз предупреждает в издании Meie Kirik, что, выбирая социал-демократов, «Ээсти 200» или Партию реформ, христианин совершает грех. В черный список Вихури вошла и Партия правых.
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«Выбирая их, христианин грешит»: священнослужитель раздает советы, за кого проголосовать на выборах. Церковь умывает руки
«Выбирая их, христианин грешит»: священнослужитель раздает советы, за кого проголосовать на выборах. Церковь умывает руки
Согласно статье Вихури, христианин грешит именно из-за предвыборных обещаний вышеназванных политических партий, в которых отражены обещания о легализации эвтаназии, законе о сожительстве и равноправном браке.
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