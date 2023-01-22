«Выбирая их, христианин грешит»: священнослужитель раздает советы, за кого проголосовать на выборах. Церковь умывает руки

Священнослужитель Эстонской евангелическо-лютеранской церкви (EELK) Вейко Вихури, который неоднократно говорил о глубинном государстве и мейнстримных СМИ, на этот раз предупреждает в издании Meie Kirik, что, выбирая социал-демократов, «Ээсти 200» или Партию реформ, христианин совершает грех. В черный список Вихури вошла и Партия правых.