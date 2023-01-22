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«Выбирая их, христианин грешит»: священнослужитель раздает советы, за кого проголосовать на выборах. Церковь умывает руки

Брита-Мария Алас
«Выбирая их, христианин грешит»: священнослужитель раздает советы, за кого проголосовать на выборах. Церковь умывает руки
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Вейко Вихури.
Вейко Вихури. Фото: Erakogu

Священнослужитель Эстонской евангелическо-лютеранской церкви (EELK) Вейко Вихури, который неоднократно говорил о глубинном государстве и мейнстримных СМИ, на этот раз предупреждает в издании Meie Kirik, что, выбирая социал-демократов, «Ээсти 200» или Партию реформ, христианин совершает грех. В черный список Вихури вошла и Партия правых.

Согласно статье Вихури, христианин грешит именно из-за предвыборных обещаний вышеназванных политических партий, в которых отражены обещания о легализации эвтаназии, законе о сожительстве и равноправном браке.

«Из-за Божьего откровения христиане не могут голосовать на предстоящих выборах в Рийгикогу за Партию реформ, Социал-демократов или «Ээсти 200» не согрешив, потому что предвыборная программа этих партий содержит пункты, противоречащие Библии и христианским нравственным учениям», - заявил Вихури.

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