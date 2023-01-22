Польша может создать «малую коалицию» для передачи Leopard 2

Если правительство Германии так и не передаст Украине боевые танки Leopard 2, тогда Польша сформирует «малую коалицию» стран, которые обеспечат Киев «современной техникой» и «современными танками» из собственных арсеналов, заявил в интервью агентству PAP, обнародованном в воскресенье, 22 января, премьер-министр Польши Тадеуш Моравецкий. Он резко раскритиковал нерешительную позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца относительно поставок танков Leopard Украине. «Позиция Германии в этом вопросе неприемлема», - подчеркнул Моравецкий.

Еще до недавней встречи Контактной группы по Украине в Рамштайне Польша выражала готовность передать Украине танки Leopard из собственных запасов, но для этого сначала требуется получить согласие Германии как страны-производителя этой военной техники. Единственное, на что до сих пор согласилась Германия, это провести инвентаризацию своих танков Leopard, чтобы выяснить, сколько из них могут быть переданы Украине.