Трагедия в Латвии: пропавшая без вести после прогулки по льду реки девочка найдена мертвой

10-летняя девочка Марибелла в субботу обнаружена мертвой, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD), которая проводила обход реки в сотрудничестве с волонтерами.

Девочка после прогулки с семилетней сестрой не вернулась домой.

"Когда она наступила на лед возле берега реки, тот сломался и девочка оказалась в воде", - указывает начальник Даугавпилсского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции Владислав Окунев.