Вечером в воскресенье, 15 января, в Илуксте, возможно, утонула несовершеннолетняя. В субботу, 21 января, девочка найдена мертвой, сообщает портал lsm.lv.
Трагедия в Латвии: пропавшая без вести после прогулки по льду реки девочка найдена мертвой
Трагедия в Латвии: пропавшая без вести после прогулки по льду реки девочка найдена мертвой
10-летняя девочка Марибелла в субботу обнаружена мертвой, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD), которая проводила обход реки в сотрудничестве с волонтерами.
Девочка после прогулки с семилетней сестрой не вернулась домой.
"Когда она наступила на лед возле берега реки, тот сломался и девочка оказалась в воде", - указывает начальник Даугавпилсского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции Владислав Окунев.
Ответственные службы напоминают о том, что в данный момент лед в водоемах стремительно тает и становиться на него крайне опасно.