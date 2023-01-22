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Трагедия в Латвии: пропавшая без вести после прогулки по льду реки девочка найдена мертвой

rus.tvnet.lv
Трагедия в Латвии: пропавшая без вести после прогулки по льду реки девочка найдена мертвой
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Лёд на реке. Иллюстративное фото.
Лёд на реке. Иллюстративное фото. Фото: Paula Čurkste/LETA

Вечером в воскресенье, 15 января, в Илуксте, возможно, утонула несовершеннолетняя. В субботу, 21 января, девочка найдена мертвой, сообщает портал lsm.lv. 

10-летняя девочка Марибелла в субботу обнаружена мертвой, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD), которая проводила обход реки в сотрудничестве с волонтерами.

Девочка после прогулки с семилетней сестрой не вернулась домой.

"Когда она наступила на лед возле берега реки, тот сломался и девочка оказалась в воде", - указывает начальник Даугавпилсского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции Владислав Окунев.

Ответственные службы напоминают о том, что в данный момент лед в водоемах стремительно тает и становиться на него крайне опасно.

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