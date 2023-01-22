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Источник: рейс Ryanair получил сообщение о заложенной бомбе

Источник: рейс Ryanair получил сообщение о заложенной бомбе
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Самолет Ryanair.
Самолет Ryanair. Фото: Ints Kalnins

В воскресенье греческие военные самолеты были отправлены для сопровождения рейса Ryanair Катовице-Афины с более чем 190 пассажирами на борту из-за угрозы взрыва, сообщил источник в министерстве обороны Греции.

Самолет, следовавший из Катовице в Афины, был перехвачен двумя истребителями F-16, когда он достиг воздушного пространства Греции, подтвердил источник AFP.

По словам чиновника, ранее самолет сопровождали венгерские военные самолеты.

Как сообщает местное информационное агентство ANA, самолет приземлился незадолго до 6 утра в международном аэропорту Афин и находится на проверке саперов.

Кто заявил о бомбе, пока не известно.

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