В воскресенье греческие военные самолеты были отправлены для сопровождения рейса Ryanair Катовице-Афины с более чем 190 пассажирами на борту из-за угрозы взрыва, сообщил источник в министерстве обороны Греции.
Источник: рейс Ryanair получил сообщение о заложенной бомбе
Источник: рейс Ryanair получил сообщение о заложенной бомбе
Самолет, следовавший из Катовице в Афины, был перехвачен двумя истребителями F-16, когда он достиг воздушного пространства Греции, подтвердил источник AFP.
По словам чиновника, ранее самолет сопровождали венгерские военные самолеты.
Как сообщает местное информационное агентство ANA, самолет приземлился незадолго до 6 утра в международном аэропорту Афин и находится на проверке саперов.
Кто заявил о бомбе, пока не известно.