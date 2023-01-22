В 2021 году произведенная из возобновляемых источников энергия составила 21,8 процента потребленной в ЕС энергии, в Эстонии ее доля составила 37,6 процента - это преимущественно была энергия на основе биомассы и ветровой энергии.
Доля потребленной возобновляемой энергии в Эстонии была выше среднего в ЕС
Средний показатель в ЕС по сравнению с 2020 годом сократился на 0,3 процентных пункта - доля возобновляемой энергии в статистике потребления энергии впервые сократилась в годовом сравнении, сообщает служба Евростат.
Согласно принятой в 2018 году директиве ЕС, к 2030 году доля возобновляемой энергии должна составлять 32 процента конечного потребления, поэтому странам-членам следует приложить усилия, чтобы достичь поставленной цели, особенно с учетом того, что в 2021 году Европейская комиссия выступила с предложением поднять эту цель до 40 процентов, а прошлогодний пакет REPowerEU поднял ее до 45 процентов, отмечает Евростат.
В 2021 году по использованию возобновляемой энергии по-прежнему лидировала Швеция, где доля произведенной из биомассы, гидро- и ветровой энергии, тепловых насосов и жидкого биотоплива составляла целых 62,6 процента. На втором месте была Финляндия (43,1 процента), а на третьем Латвия (42,1 процента). В обеих странах этот показатель был связан преимущественно с биомассой и гидроэнергией. Эстония заняла в позапрошлом году четвертое место, за ней следовала Дания (34,7 процента).
Показатели 15 стран-членов в 2021 году были ниже среднего показателя ЕС. Доля возобновляемой энергии в потреблении была ниже всего в Люксембурге (11,7 процента), на Мальте она составила 12,2 процента, в Нидерландах 12,3 процента, в Ирландии 12,5 процента, а в Бельгии 13 процентов.