Кризис повторяется: банкиры планируют массовые увольнения

В финансовом секторе увольнения будут «особенно жестокими», и Credit Suisse, Goldman Sachs и Morgan Stanley уже увольняют сотрудников, пишет Financial Times.

Во всем секторе десятки тысяч людей опасаются остаться без работы. Увольнения будут тем более обширными, чем больше сотрудников было нанято в последние годы. Кроме того, сокращения рабочих мест удалось избежать и во время пандемии, когда требовалось меньше людей.

«Сокращение рабочих мест будет жестоким, - сказал владелец кадровой компании Silvermine Partners Ли Такер. - За последние два или три года людей наняли слишком много».

Такие банки, как Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Bank of New York Mellon, в последние месяцы начали сокращать более 15 000 рабочих мест, и аналитики ожидают, что другие последуют их примеру.

«Мы получили первые предупреждающие сообщения из Америки, - сказал аналитик банка Keefe, Bruyette & Woods Томас Халлетт. - Инвесторы должны видеть, что руководство банка пытается сократить расходы. Европейцы склонны следовать за американскими банками».

Goldman Sachs на прошлой неделе уволил 3200 сотрудников, то-есть 6,5 процентов от своего штата, поскольку на исполнительного директора Дэвида Соломона оказывается давление с целью повышения рентабельности капитала банка. Goldman сокращает такое же количество сотрудников, как и во время мирового финансового кризиса в 2008 году, но тогда компания была на треть меньше.

В декабре Morgan Stanley уволил 1800 человек, что составляет чуть более 2% штата.

На сегодня крупнейшие увольнения были объявлены в банке Credit Suisse, который находится в разгаре радикальной стратегической перестройки. В октябре прошлого года банк объявил, что уволит 9 000 из 52 000 сотрудников.