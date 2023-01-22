В Тарту водитель пытался уехать от полиции, превышая скорость и разъезжая по встречной полосе. В ходе погони двум полицейским автомобилям был нанесен ущерб, сообщает новостная передача Reporter.
ВИДЕО ⟩ Настоящий боевик: в Тарту водитель устроил погоню по встречной полосе, повреждены два полицейских автомобиля
Настоящий боевик: в Тарту водитель устроил погоню по встречной полосе, повреждены два полицейских автомобиля
Изначально машина попала в поле зрения полиции из-за своей очень высокой скорости на шоссе под Тарту. «Водитель ехал со скоростью около 160 км/в час. Патруль дал ему сигнал остановиться, но водитель решил не реагировать и добавил газ», - сказал представитель Тартуского полицейского участка Талис Эйт.
Погоня началась на шоссе, но скоро водитель заехал в город. «Местами погоня проходила по встречной полосе, что особенно опасно. В это время было очень интенсивное движение», - рассказал Эйт.
По его словам, две полицейские машины получили повреждения, но водителя удалось задержать. Уголовное производство продолжается.