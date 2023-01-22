Наживался на свете и тепле: в Украине задержали и уволили замминистра инфраструктуры

НАБУ утверждает, что летом кабмин Украины выделил 1,68 миллиарда гривен на закупку оборудования, с помощью которого планировалось зимой обеспечивать население светом, теплом и водой. Согласно данным следствия, некоторые должностные лица «центральных и региональных органов исполнительной власти» вступили в сговор и заключили договоры о закупках генераторов с заранее выбранным поставщиками по завышенной стоимости - почти 280 миллионов гривен.

В качестве благодарности за содействие в заключении договоров предприниматели решили передать замминистра 400 тысяч долларов. Утверждается, что Лозинского задержали во время получения этой суммы.

Предварительно, ему вменяют принятие неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины) и растрату чужого имущества в особо крупном размере (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Глава министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что уволил Лозинского. В связи с произошедшим он также поручил сотрудникам министерства запустить аудит всех текущих проектов ведомства, «включая бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и проекты технической помощи».

Накануне издание «Украинская правда» сообщило со ссылкой на источники об обысках у чиновника. Утверждалось, что Лозинского обвиняли в получении взятки в размере 400 тысяч долларов при закупке генераторов. По информации издания, полная сумма закупки составляла 1,8 миллиарда гривен.

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры в Украине появилось в декабре прошлого года. До этого в стране существовало два отдельных ведомства - министерство инфраструктуры и министерство развития общин и территорий, в котором Лозинский занимал должность исполняющего обязанности министра.