Новая китайская открытость. Почему Си Цзиньпин сменил курс

Ждать ли новой смены курса?

Первые результаты реформ Си мы удивим уже после недельных новогодних каникул, которые начинаются в воскресенье.

Традиционно это - период оживления в экономике. Расходы на подарки, праздничный стол и поездки в гости были бы намного ниже, если бы Си не отменил карантин.

Вокзал в Шанхае перед новогодними каникулами Фото: Reuters

Однако помимо стимула для экономики встреча года кролика по китайскому календарю таит и опасности.

В эти выходные миллионы китайцев отправились навещать родственников. Власти уже предупредили их, чтобы были осторожнее. В городе-то здравоохранение не справляется с волной ковида, а в деревнях оно либо примитивно, либо вовсе отсутствует, а живут там в основном люди в почтенном возрасте и без прививок.

Если все обойдется и с ковидом удастся разобраться к весне, Китай ждет бум. За время карантина китайцы накопили более 800 млрд долларов, и значительную часть пустят на отложенные траты, как это было на Западе.

Однако после этой временной инъекции адреналина экономика может снова увянуть, если Си и компартии не удастся решить ее старые структурные проблемы. А это требует денег, терпения и стабильной политики.

Быстрого результата перестройка не приносит, тогда как издержки появляются сразу. Они могут показаться компартии Си чрезмерными, особенно если рост благосостояния приведет к требованиям поделиться властью с народом, отмечает профессор Пекинского университета и эксперт по Китаю в Фонде Карнеги Майкл Петтис.

«Для перехода от экономики, растущей за счет инвестиций и экспорта, к росту за счет потребления мало одного решения властей. Потребуется радикально изменить систему распределения благ и, что неизбежно, политической власти», - написал он.

Успех начатых преобразований зависит от того, готов ли Си Цзиньпин меняться вместе с курсом, говорит китаист Джуд Бланшет из CSIS.

«Главная неизвестная - это Си. Я не уверен, что у него получится держать себя в руках. Си давно доказал свою уникальную способность упускать хороший шанс», - сказал он.