NYT: за рассылкой бомб в Испании могло стоять российское ГРУ

В последние недели следствие сосредоточило свое внимание на российской ультраправой группировке «Русское имперское движение» (РИД), у которой есть партнеры по всей Европе. Движение включено Госдепартаментом США в список глобальных террористических организаций. По данным NYT, ключевые члены РИД находились в Испании и полиция этой страны установила их связи с крайне правыми испанскими организациями. Рассылку писем связанными с РИД людьми могло координировать ГРУ, считает следствие.

Официальные лица США подозревают, что в операции в Испании участвовали офицеры из элитного спецподразделения ГРУ № 161. Ранее СМИ уже связывали эту военную часть с деятельностью по «дестабилизации Европы». Испанские следователи установили «лиц, представляющих интерес», которые, по их мнению, были причастны к рассылке бомб, заявил газете высокопоставленный американский чиновник.

Источники NYT: нет признаков, что отправку бомб санкционировал Кремль

По словам собеседников NYT, следствие пока не обнаружило признаков того, что отправка бомб была санкционирована Кремлем. «Нет признаков, что Москва готова начать участвовать в широкомасштабных атаках и диверсиях в Европе. Российские чиновники считают, что это может спровоцировать ответ НАТО и потенциально привести к более широкому конфликту с высокой ценой», - пишет издание со ссылкой на официальных лиц США и стран НАТО. По мнению источников NYT, «расчет Путина в отношении террористических атак может измениться, если Россия продолжит терпеть серьезные неудачи в Украине».