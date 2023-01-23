Певкур: гособорона должна стать обязательным предметом в школе

«По-прежнему есть школы, в которых курс гособороны недоступен для учащихся. Поэтому я вношу предложение перейти к обязательному курсу гособороны в школах», – сказал Певкур, а также добавил, что среди политических партий есть консенсус по этому поводу, поэтому логично начать подготовку к данному шагу уже сейчас.

Для этого необходимо проанализировать, какие дополнительные ресурсы потребуются гимназиям, однако, по оценке министра обороны, с 1 сентября 2024 года обязательную военную подготовку вполне можно ввести во всех школах.