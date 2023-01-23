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Певкур: гособорона должна стать обязательным предметом в школе

rus.postimees.ee
Певкур: гособорона должна стать обязательным предметом в школе
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Гимназисты проходят обучение.
Гимназисты проходят обучение. Фото: mil.ee

Министр обороны Ханно Певкур официально предложил Министерству образования сделать курс гособороны обязательным для гимназистов, чтобы повысить их информированность о государственной обороне и способность действовать в кризисных ситуациях, пишет Rus.ERR.

«По-прежнему есть школы, в которых курс гособороны недоступен для учащихся. Поэтому я вношу предложение перейти к обязательному курсу гособороны в школах», –  сказал Певкур, а также добавил, что среди политических партий есть консенсус по этому поводу, поэтому логично начать подготовку к данному шагу уже сейчас.

Для этого необходимо проанализировать, какие дополнительные ресурсы потребуются гимназиям, однако, по оценке министра обороны, с 1 сентября 2024 года обязательную военную подготовку вполне можно ввести во всех школах.

В настоящее время курс гособороны в гимназической ступени предлагают три четверти средних школ, и ежегодно его проходят более 5000 учащихся. В 2021 году в Эстонии насчитывалось около 24 300 гимназистов.

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