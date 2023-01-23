Министр обороны Ханно Певкур официально предложил Министерству образования сделать курс гособороны обязательным для гимназистов, чтобы повысить их информированность о государственной обороне и способность действовать в кризисных ситуациях, пишет Rus.ERR.
Певкур: гособорона должна стать обязательным предметом в школе
Певкур: гособорона должна стать обязательным предметом в школе
«По-прежнему есть школы, в которых курс гособороны недоступен для учащихся. Поэтому я вношу предложение перейти к обязательному курсу гособороны в школах», – сказал Певкур, а также добавил, что среди политических партий есть консенсус по этому поводу, поэтому логично начать подготовку к данному шагу уже сейчас.
Для этого необходимо проанализировать, какие дополнительные ресурсы потребуются гимназиям, однако, по оценке министра обороны, с 1 сентября 2024 года обязательную военную подготовку вполне можно ввести во всех школах.
В настоящее время курс гособороны в гимназической ступени предлагают три четверти средних школ, и ежегодно его проходят более 5000 учащихся. В 2021 году в Эстонии насчитывалось около 24 300 гимназистов.