На престижном турнире по стрельбе из лука наши спортсмены завоевали золото и бронзу

Во второй дуэли эстонка встретилась с датчанкой Таней Геллентиен и одержала уверенную победу: 146:142. В поединке за золото Лизелль Яэтма состязалась с испанкой Андреа Муноз – 147:143, медаль досталась Эстонии. Лизелль Яэтма в третий раз выиграла крупнейшее в Европе соревнование по стрельбе из лука в закрытых помещениях — у нее также есть золотые медали с этих соревнований, полученные в 2020 и 2021 годах.

«У меня были трудные выходные, полные различных препятствий, но все завершилось благополучно. Я довольна своей стрельбой, но на этом работа не завершена – предстоят еще три важных соревнования», - прокомментировала Лизелль Яэтма свою победу.