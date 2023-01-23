Лизелль Яэтма завершила квалификационный тур соревнований в Ниме на 11-м месте. В дуэльном состязании лучшая лучница Эстонии вышла против француженки Тифан Реноден и опередила ее со счетом 142:141.
На престижном турнире по стрельбе из лука наши спортсмены завоевали золото и бронзу
Во второй дуэли эстонка встретилась с датчанкой Таней Геллентиен и одержала уверенную победу: 146:142. В поединке за золото Лизелль Яэтма состязалась с испанкой Андреа Муноз – 147:143, медаль досталась Эстонии. Лизелль Яэтма в третий раз выиграла крупнейшее в Европе соревнование по стрельбе из лука в закрытых помещениях — у нее также есть золотые медали с этих соревнований, полученные в 2020 и 2021 годах.
«У меня были трудные выходные, полные различных препятствий, но все завершилось благополучно. Я довольна своей стрельбой, но на этом работа не завершена – предстоят еще три важных соревнования», - прокомментировала Лизелль Яэтма свою победу.
Квалификацию по стрельбе из блочного лука среди мужчин выиграл Робин Яэтма, установив новый рекорд Эстонии – 599 из 600 возможных. Это обеспечило спортсмену первое место в квалификации вместе с французом Эдриеном Годье и Стефаном Хансеном. В дуэльном поединке Робин Яэтма победил итальянца Марко Бруно (149:148). Во втором поединке эстонец проиграл лучнику из США Крису Шаффу (146:148). Из-за этого поражения Яэтма пришлось бороться лишь за бронзу – в этом поединке он успешно обыграл Брадена Геллентьена (147:146) и завоевал бронзовую медаль.