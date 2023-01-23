Предприниматель из Причудья: мы хотим сохранить жизнь в нашем краю

Причудские рыбаки уверены, что этот закон принят в интересах крупных предпринимателей и приведет к монополии на озерах и социальной катастрофе в регионе. В передаче приняли участие рыбаки, предприниматели, представители министерств и депутаты Рийгикогу.

Гостем стала и предприниматель из Калласте Ирина Орлова. По ее словам, новый закон о рыбной ловле поставит город на грань социальной катастрофы: рыбаки, на которых и держится регион, будут вынуждены с семьями покидать родные края.

«Калласте – традиционный город рыбаков. Поднимите старые фотографии 1920-1930 годов, вы увидите побережье, уставленное лодками. Да, в Эстонии 180 000 рыбаков-любителей, но в Эстонии также живут одинокие женщины, которые не могут поехать с удочкой. Они хотят просто купить рыбу по нормальной цене. Приехать и купить на Чудском озере рыбу - нашу рыбу, а не польского леща. Мы хотим сохранить свой колорит. Большие фирмы коптят в больших печках на жидком дыму или электричестве, а мы хотим коптить на ольхе, на крапиве, с сахаром, как мы это делаем, мы хотим сохранить жизнь в нашем краю», – сказала Орлова.