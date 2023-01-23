Потерявшая на соревнованиях сознание биатлонистка получила шокирующую новость

В интервью Yle 27-летняя спортсменка сказала, что после этого ее доставили в больницу.

«Безусловно, это было мое самое драматичное соревнование и самый ужасный момент в карьере. Уже во время соревнования стало плохо. Помню, что стала себя чувствовать по-другому непосредственно перед стрельбой. Было ощущение, что я здесь как будто не на месте», - описала Янкя свои ощущения перед потерей сознания.

В больнице выяснилось, что у спортсменки в крови очень высокая концентрация сахара. Ее направили на дальнейшие обследования, которые подтвердили подозрения – диабет.

«Это была шокирующая новость. Мысли, конечно, понеслись по кругу», - сказала она.

К счастью, диабет не заставил спортсменку прекратить карьеру. Уже спустя месяц она вернулась в спорт и вышла на соревнования в Руполдинге, где в гонке на 15 км завоевала 78-е место.