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Потерявшая на соревнованиях сознание биатлонистка получила шокирующую новость

rus.postimees.ee
Потерявшая на соревнованиях сознание биатлонистка получила шокирующую новость
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Эрика Янкя.
Эрика Янкя. Фото: Vesa Moilanen via www.imago-images.de

Финская биатлонистка Эрика Янкя, потерявшая на этапе Кубка мира в Хохфильце сознание, сообщила, что у нее диагностировали диабет.

В интервью Yle 27-летняя спортсменка сказала, что после этого ее доставили в больницу.

«Безусловно, это было мое самое драматичное соревнование и самый ужасный момент в карьере. Уже во время соревнования стало плохо. Помню, что стала себя чувствовать по-другому непосредственно перед стрельбой. Было ощущение, что я здесь как будто не на месте», - описала Янкя свои ощущения перед потерей сознания.

В больнице выяснилось, что у спортсменки в крови очень высокая концентрация сахара. Ее направили на дальнейшие обследования, которые подтвердили подозрения – диабет.

«Это была шокирующая новость. Мысли, конечно, понеслись по кругу», - сказала она.

К счастью, диабет не заставил спортсменку прекратить карьеру. Уже спустя месяц она вернулась в спорт и вышла на соревнования в Руполдинге, где в гонке на 15 км завоевала 78-е место.

«Первое соревнование после диагноза было очень эмоциональным для моих родителей. Я хотела озвучить свой диагноз и показать, что спортом высоких достижений можно заниматься, независимо от проблем со здоровьем или точек отсчета», - добавила спортсменка.

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