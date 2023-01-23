Эрки Сависаар: олимпийская система рыбной ловли – не экологичное решение

Причудские рыбаки уверены, что этот закон принят в интересах крупных предпринимателей и приведет к монополии на озерах и социальной катастрофе в регионе. В передаче приняли участие рыбаки, предприниматели, представители министерств и депутаты Рийгикогу.

По оценке экс-министра окружающей среды и депутата Рийгикогу Эрки Сависаара, который проголосовал за принятие этого закона, олимпийская система не соответствует принципам бережного отношения к природным ресурсам.

«Уже само слово "олимпийский" никак не соответствует этим принципам. Для примере попробуем перевести эту систему на охоту. Представьте, что мы введем норму, сколько можно будет на лосей охотиться с началом охотничьего сезона и кто больше настреляет, то и получит больше животных. Это не экологичное и неразумное решение», – сказал Сависаар.