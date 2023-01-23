Мариэль Пуллес творит историю эстонского спорта – вторая золотая медаль на Зимней универсиаде!

Благодаря Пуллес Эстония поднялась в медальном зачете на 13-е место, первое – у Японии.

Свое второе золото Мариэль Мерлии Пуллес завоевала в гонке на 15 км, причем накануне соревнований она призналась, что особо ни на что не рассчитывает. Свою ближайшую соперницу – американку Кендалл Крамер она опередила на 0,4 секунды.