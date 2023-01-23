В США завершилась Зимняя универсиада, которая стала в этом году чрезвычайно успешной для Эстонии. Все это – благодаря нашей лыжнице Мариэль Мерлии Пуллес, завоевавшей целых четыре медали, две из которых золотые.
Мариэль Пуллес творит историю эстонского спорта – вторая золотая медаль на Зимней универсиаде!
Мариэль Пуллес творит историю эстонского спорта – вторая золотая медаль на Зимней универсиаде!
Благодаря Пуллес Эстония поднялась в медальном зачете на 13-е место, первое – у Японии.
Свое второе золото Мариэль Мерлии Пуллес завоевала в гонке на 15 км, причем накануне соревнований она призналась, что особо ни на что не рассчитывает. Свою ближайшую соперницу – американку Кендалл Крамер она опередила на 0,4 секунды.
В копилке нашей спортсменки четыре медали: помимо золотой медали на дистанции в 15 км, у нее также золото в спринте вольным стилем, серебро в гонке на 5 км классическим стилем и серебро в гонке преследования на 5 км свободным ходом.