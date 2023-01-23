Двух человек сбили насмерть, еще трое пострадали: почему обвинения по делу о трагическом ДТП никому не были предъявлены?

Серьезное ДТП произошло, когда употребивший алкоголь мужчина на своем автомобиле сбил людей, стоявших на проезжей части. В результате столкновения погиб двухлетний мальчик, четыре человека были доставлены в больницу, один из них скончался от полученных травм в середине января.

Прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Мерике Лугна прокомментировала решение о прекращении расследование, заявив, что с юридической точки зрения разобраться в том, что произошло в Энари, довольно сложно. «С одной стороны, это было крайне трагическое ДТП с человеческими жертвами, а водитель автомобиля, который наехал на пешеходов, находился в состоянии алкогольного опьянения, - сказала она. - С другой стороны, авария произошла в темное время суток, когда на месте происшествия видимость была ограничена из-за тумана и дыма от фейерверков, и люди стояли на проезжей части».

«Наша цель состояла в том, чтобы определить, почему произошла авария и есть ли основания обвинять кого-то в ее совершении, - продолжила она. - Итак, мы допросили потерпевших, свидетелей, мы допросили водителя легкового автомобиля как подозреваемого. В то же время была проведена дорожно-техническая экспертиза для выяснения механизма возникновения ДТП в Энари. Мы также оценили другие доказательства».