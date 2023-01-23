Угроза взрыва самолета Ryanair: полиция раскрыла новую информацию

Обыск пассажиров и самолета в аэропорту Афин «не выявил ничего подозрительного», говорится в заявлении полиции.

Как сообщалось ранее, авиалайнер «Боинг 737» следовал из Катовице в Афины в воскресенье,22 января, когда неизвестный позвонил и заявил, что в самолете заложена бомба. В это время самолет находился в воздушном пространстве Словакии.