Пн, 23.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Угроза взрыва самолета Ryanair: полиция раскрыла новую информацию

rus.tvnet.lv
Угроза взрыва самолета Ryanair: полиция раскрыла новую информацию
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Самолет
Самолет Фото: Reuters/ScanPix

Угроза взрыва бомбы на борту ирландского лоукоста Ryanair, следовавшего из Польши в Грецию, не подтвердилась, передает Rus.TVNET.

Обыск пассажиров и самолета в аэропорту Афин «не выявил ничего подозрительного», говорится в заявлении полиции.

Как сообщалось ранее, авиалайнер «Боинг 737» следовал из Катовице в Афины в воскресенье,22 января, когда неизвестный позвонил и заявил, что в самолете заложена бомба. В это время самолет находился в воздушном пространстве Словакии.

После приземления в аэропорту Афин авиалайнер направили в более отдаленный район и обыскали. После высадки пассажиров также проверили, но ничего подозрительного обнаружено не было.

Ключевые слова
Наверх