В субботу около 21:30 в Илматсалу произошло ДТП. Водителю внедорожника Nissan остается лишь благодарить судьбу за то, что все закончилось так, как закончилось.
Фото ⟩ Внедорожник пробил ограждение моста, едва не упав в реку
Внедорожник пробил ограждение моста, едва не упав в реку
Водитель двигавшегося со стороны Тарту внедорожника потерял управление на обледенелой дороге и Nissan въехал в ограждение моста. Автомобиль остановился в тот момент, когда его задние колеса, как в кино, свисали с края моста. Однако в реку улетели детали машины.
Тем не менее, это ДТП завершилось благополучно, пострадали лишь автомобиль и ограждение моста. Поскольку ограждения моста больше не было, спасатели Тартуской команды повязали лентой опасную зону.
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