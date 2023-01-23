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Фото ⟩ Внедорожник пробил ограждение моста, едва не упав в реку

Rus.Postimees
Внедорожник пробил ограждение моста, едва не упав в реку
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В субботу около 21:30 в Илматсалу произошло ДТП. Водителю внедорожника Nissan остается лишь благодарить судьбу за то, что все закончилось так, как закончилось.

Водитель двигавшегося со стороны Тарту внедорожника потерял управление на обледенелой дороге и Nissan въехал в ограждение моста. Автомобиль остановился в тот момент, когда его задние колеса, как в кино, свисали с края моста. Однако в реку улетели детали машины.

Тем не менее, это ДТП завершилось благополучно, пострадали лишь автомобиль и ограждение моста. Поскольку ограждения моста больше не было, спасатели Тартуской команды повязали лентой опасную зону.

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