Фото ⟩ Внедорожник пробил ограждение моста, едва не упав в реку

Водитель двигавшегося со стороны Тарту внедорожника потерял управление на обледенелой дороге и Nissan въехал в ограждение моста. Автомобиль остановился в тот момент, когда его задние колеса, как в кино, свисали с края моста. Однако в реку улетели детали машины.