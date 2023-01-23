На этой неделе истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии дежурного звена авиабазы Эмари проведут серию тренировочных полетов, часть из который пройдет на малых высотах, но не ниже 152 метров.
Не пугайтесь: истребители проведут полеты на малых высотах
Не пугайтесь: истребители проведут полеты на малых высотах
Занятия будут проходить с 23 по 25 января, а также 27 января, над южной и центральной частями страны в промежутке 14:00-17:00. По возможности истребители постараются держаться в стороне от населенных пунктов и отдельных хуторов.
Тренировочные полеты союзников проводятся в соответствии с эстонским законодательством, они согласованы с Транспортным департаментом и Lennuliiklusteeninduse AS.
Военно-воздушные силы стран НАТО охраняют воздушное пространство стран Балтии с 2004 года. Истребители альянса размещены на авиабазах Шауляй и Эмари в Литве и Эстонии соответственно. На данный момент в Эмари дежурит звено истребителей ВВС Германии.
Ключевые слова