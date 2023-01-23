Фото ⟩ Грузовик загорелся на ходу

Водитель грузовика тушил огонь свои огнетушителем и теми, которые ему передали неравнодушные водители других автомобилей. Спасатели окончательно потушили пожар и с помощью тепловизионной камеры проверили пожарную безопасность груза - древесной щепы. Для проверки пожарной безопасности был вскрыт поврежденный при пожаре тент груза.