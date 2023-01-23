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Фото ⟩ Грузовик загорелся на ходу

rus.postimees.ee
Грузовик загорелся на ходу
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В волости Канепи загорелась шина грузовика.
В волости Канепи загорелась шина грузовика. Фото: Lõuna päästekeskus

В Пыльвамаа в волости Канепи в деревни Сулаоя в пятницу, 20 января, около трех часов дня у грузовика на ходу загорелась шина. 

Водитель грузовика тушил огонь свои огнетушителем и теми, которые ему передали неравнодушные водители других автомобилей. Спасатели окончательно потушили пожар и с помощью тепловизионной камеры проверили пожарную безопасность груза - древесной щепы. Для проверки пожарной безопасности был вскрыт поврежденный при пожаре тент груза.

По словам водителя, возгорание началось после того, как лопнула шина.

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