В Пыльвамаа в волости Канепи в деревни Сулаоя в пятницу, 20 января, около трех часов дня у грузовика на ходу загорелась шина.
Фото ⟩ Грузовик загорелся на ходу
Грузовик загорелся на ходу
Водитель грузовика тушил огонь свои огнетушителем и теми, которые ему передали неравнодушные водители других автомобилей. Спасатели окончательно потушили пожар и с помощью тепловизионной камеры проверили пожарную безопасность груза - древесной щепы. Для проверки пожарной безопасности был вскрыт поврежденный при пожаре тент груза.
По словам водителя, возгорание началось после того, как лопнула шина.