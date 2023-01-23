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Эстонская конькобежка завоевала серебро на соревнованиях в Италии

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Эстонская конькобежка завоевала серебро на соревнованиях в Италии
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Саския Кютт (слева) на второй ступени пьедестала.
Саския Кютт (слева) на второй ступени пьедестала. Фото: Erakogu

На выходных в итальянском Коллабо состоялись соревнования по конькобежному спорту среди юниоров Junior Meeting, на которых представительница Эстонии заняла второе место.

Саския Кютт в многоборье среди девушек набрала 184,410 балла и завоевала серебряную медаль. Первое место у испанки Оны Родригез (175,071), третье место у итальянки Камиллы Цаццарини (184,916).

Программа многоборья включала в себя две дистанции по 500 м и по одной – 1000 и 1500 м. Соревнования длились два дня.

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