Эстонская конькобежка завоевала серебро на соревнованиях в Италии

Саския Кютт в многоборье среди девушек набрала 184,410 балла и завоевала серебряную медаль. Первое место у испанки Оны Родригез (175,071), третье место у итальянки Камиллы Цаццарини (184,916).

Программа многоборья включала в себя две дистанции по 500 м и по одной – 1000 и 1500 м. Соревнования длились два дня.