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Россия объявила о высылке посла Эстонии

rus.postimees.ee
Россия объявила о высылке посла Эстонии
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Посольство Эстонии в Москве.
Посольство Эстонии в Москве. Фото: Konstantin Sednev

МИД РФ предписал послу Эстонии Маргусу Лайдре покинуть Россию до 7 февраля, сообщило ведомство.

Приводим текст заявления министерства иностранных дел Российской Федерации:

«Руководство Эстонии последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией. Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики.

Сейчас Эстонией предпринят новый недружественный шаг по радикальному сокращению численного состава российского посольства в Таллине, подтверждающий линию на развал отношений между нашими странами. В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до Временного поверенного в делах.

23 января в МИД России был вызван Посол Эстонии М.Лайдре. Ему заявлен решительный протест в связи с действиями эстонских властей. Послу Эстонской Республики следует покинуть Российскую Федерацию 7 февраля 2023 года.

Вся ответственность за развитие такой ситуации в отношениях между Россией и Эстонией целиком лежит на эстонской стороне. Будем и далее реагировать на враждебные шаги руководства Эстонии».

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