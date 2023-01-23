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ЭРККИ БАХОВСКИ ⟩ Таллинн как европейская столица хаоса 2023 года

Эркки Баховски
, редактор отдела мнений газеты "Postimees"
Таллинн как европейская столица хаоса 2023 года
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Сильный снегопад привел к отключению электроэнергии и сложным дорожным условиям.
Сильный снегопад привел к отключению электроэнергии и сложным дорожным условиям. Фото: Eero Vabamägi
  • Городские политики Таллинна не утруждают себя усилиями перед выборами.
  • Снег в четверг не был чем-то из ряда вон выходящим.
  • На домовладельцев возложили обязательства, которые они не в состоянии выполнить.

Снег, выпавший в четверг, снова создал непонятный хаос в Таллинне, говорит обозреватель Эркки Баховски.

Если писать о политике - правда, в основном о внешней политике - около 25 лет, то можно понять, что происходит в ней. Одним из этих пониманий была идея о том, что, по крайней мере, перед выборами политики стараются показать, как они заботятся о людях, и предстать перед своими избирателями.

Но получите! Четверг 19 января был днем большого хаоса в Таллинне и Харьюмаа (оттуда тоже поступали сигналы). За ночь в Таллинне выпал сильный снег, который ломал деревья и усложнял дорожные условия. Отсюда и ожидание, что к утру по городу будут ездить снегоуборочные машины, а людям будут всячески помогать убирать сломанные деревья. Почему? Ну, потому что до выборов осталось меньше двух месяцев.

Но, как говорится в одном американском боевике: предположение - мать всех бед. В собственном блоге Postimees коллеги выразили удивление тем, что к утру в нескольких районах столицы никто не видел снегоуборочных машин. Я сам ездил в Нымме и в центре города в четверг вечером - например, на улице Пауля Кересе еще не было снегоуборочных машин. Нет смысла говорить о небольших улицах.

У моего хорошего знакомого на крышу его дома в Пяаскюла упало дерево из соседнего сада. После целого дня возни и звонков оказалось, что все равно придется самому вызывать арбориста за свой счет. Вопрос решился в пятницу, но счет составил 300 евро. Форс-мажор и частная земля, говорите? Верно, но эти разговоры о частной земле забудутся, как только домовладельцам придется самим расчищать снег. С чем, как сказано ранее, сам Таллинн справиться не может.

Кстати, этим домовладельцам также приходится убирать всевозможный мусор перед своими домами. В том числе, например, сломанные ветки деревьев. Но мало того, перед одним и тем же знакомым домом (находящимся на углу улицы) водители в Таллинне время от времени теряют части своего транспорта. А кто убирает? Всегда хозяин дома. И по умолчанию члены горсобрания предполагают, что у каждого есть машина, чтобы убирать этот мусор. Иными словами, с одной стороны они говорят о необходимости меньше пользоваться автомобилем, а с другой стороны предполагают - да, и еще раз вспомним цитату из американского боевика, - что машина есть у каждого.

Эти разговоры о частной земле забудутся, как только домовладельцам придется самим расчищать снег. С чем, как сказано ранее, сам Таллинн справиться не может.

В четверг в социальных сетях также распространился мем с фотографией улицы в Каламая, на которой изображен Таллинн с логотипом «зеленой столицы Европы» этого года. Ирония заключалась в том, что улица была, по сути, непроходимой. Даже небольшой автомобиль не смог бы проехать через нее, потому что слякоть и грязь образовали лунный пейзаж. Это было больше похоже на фотографию русской деревни, которую можно встретить в СМИ во время войны в Украине.

Так что похоже, что вся эта кампания «Зеленая столица Европы» - это потемкинская деревня. Это очень хорошо, демонстрировать зеленый подход в Европе, но на самом деле мы вернулись к исходной точке, то есть к тому, что по Таллинну можно с трудом нормально передвигаться на автомобиле. Если вообще возможно. И сильный снегопад в четверг не был чем-то беспрецедентным - было немного мороси и дождя, но не было такой бури, как у Биргит в декабре. Вместо зеленой столицы Европы Таллинн мог бы носить звание столицы хаоса Европы.

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