ЭРККИ БАХОВСКИ ⟩ Таллинн как европейская столица хаоса 2023 года

Если писать о политике - правда, в основном о внешней политике - около 25 лет, то можно понять, что происходит в ней. Одним из этих пониманий была идея о том, что, по крайней мере, перед выборами политики стараются показать, как они заботятся о людях, и предстать перед своими избирателями.
Но получите! Четверг 19 января был днем большого хаоса в Таллинне и Харьюмаа (оттуда тоже поступали сигналы). За ночь в Таллинне выпал сильный снег, который ломал деревья и усложнял дорожные условия. Отсюда и ожидание, что к утру по городу будут ездить снегоуборочные машины, а людям будут всячески помогать убирать сломанные деревья. Почему? Ну, потому что до выборов осталось меньше двух месяцев.
Но, как говорится в одном американском боевике: предположение - мать всех бед. В собственном блоге Postimees коллеги выразили удивление тем, что к утру в нескольких районах столицы никто не видел снегоуборочных машин. Я сам ездил в Нымме и в центре города в четверг вечером - например, на улице Пауля Кересе еще не было снегоуборочных машин. Нет смысла говорить о небольших улицах.
У моего хорошего знакомого на крышу его дома в Пяаскюла упало дерево из соседнего сада. После целого дня возни и звонков оказалось, что все равно придется самому вызывать арбориста за свой счет. Вопрос решился в пятницу, но счет составил 300 евро. Форс-мажор и частная земля, говорите? Верно, но эти разговоры о частной земле забудутся, как только домовладельцам придется самим расчищать снег. С чем, как сказано ранее, сам Таллинн справиться не может.