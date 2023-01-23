ЭРККИ БАХОВСКИ ⟩ Таллинн как европейская столица хаоса 2023 года

Кстати, этим домовладельцам также приходится убирать всевозможный мусор перед своими домами. В том числе, например, сломанные ветки деревьев. Но мало того, перед одним и тем же знакомым домом (находящимся на углу улицы) водители в Таллинне время от времени теряют части своего транспорта. А кто убирает? Всегда хозяин дома. И по умолчанию члены горсобрания предполагают, что у каждого есть машина, чтобы убирать этот мусор. Иными словами, с одной стороны они говорят о необходимости меньше пользоваться автомобилем, а с другой стороны предполагают - да, и еще раз вспомним цитату из американского боевика, - что машина есть у каждого.

Эти разговоры о частной земле забудутся, как только домовладельцам придется самим расчищать снег. С чем, как сказано ранее, сам Таллинн справиться не может.

В четверг в социальных сетях также распространился мем с фотографией улицы в Каламая, на которой изображен Таллинн с логотипом «зеленой столицы Европы» этого года. Ирония заключалась в том, что улица была, по сути, непроходимой. Даже небольшой автомобиль не смог бы проехать через нее, потому что слякоть и грязь образовали лунный пейзаж. Это было больше похоже на фотографию русской деревни, которую можно встретить в СМИ во время войны в Украине.