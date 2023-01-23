Посвященный гонкам портал DirtGish подвел итоги стартовой гонки сезона, которая прошла в Монте-Карло, назвав победителей и проигравших. Имя Оття Тянака ни в одной из категорий упомянуто не было, хотя он имеет косвенное отношение к числу проигравших, ведь портал отнес к ним команду M-Sport.
Портал DirtFish: ралли Монте-Карло вернуло M-Sport с небес на землю
Победителями Монте-Карло назвали Себастьена Ожье, Toyota, Калле Рованперя, Škoda.
Проигравшими: Дани Сордо, Пьера-Луи Лубе, M-Sport.
«Накануне Монте-Карло вокруг M-Sport был такой ажиотаж. Возвращаясь к ралли, которое Себастьен Леб в прошлом году выиграл на их машине, и которое в этом году было усилено Оттем Тянаком, возникло ощущение, что M-Sport может дать отличный старт году. Но так не случилось. Даже близко», — пишет Роб Хэнсфорд.
«Поскольку Лубе преследуют неудачи, ответственность за результат легла исключительно на плечи Тянака, который не смог выжать из машины такую скорость. Он просто не мог ответить гнавшим впереди Toyota и Невиллу, и не было уверенности, что сумеет разогнать машину. В итоге он проиграл Ожье более двух с половиной минут. Конечно, M-Sport хотел начать год совсем иначе и, разумеется, такой результат вернул их с небес на землю. Единственным позитивным моментом для них стал тот, когда Тянак нашел в себе уверенность разогнать машину на точечном заезде. Тогда у него была и скорость, и он едва не выиграл гонку. Теперь команде нужно найти способ сделать так, чтобы Тянак был готов к каждому ралли. В противном случае этот сезон может быстро-быстро стать для M-Sport очень сложным», - дополняет Хэнсфорд.