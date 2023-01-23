Портал DirtFish: ралли Монте-Карло вернуло M-Sport с небес на землю

«Накануне Монте-Карло вокруг M-Sport был такой ажиотаж. Возвращаясь к ралли, которое Себастьен Леб в прошлом году выиграл на их машине, и которое в этом году было усилено Оттем Тянаком, возникло ощущение, что M-Sport может дать отличный старт году. Но так не случилось. Даже близко», — пишет Роб Хэнсфорд.

«Поскольку Лубе преследуют неудачи, ответственность за результат легла исключительно на плечи Тянака, который не смог выжать из машины такую ​​скорость. Он просто не мог ответить гнавшим впереди Toyota и Невиллу, и не было уверенности, что сумеет разогнать машину. В итоге он проиграл Ожье более двух с половиной минут. Конечно, M-Sport хотел начать год совсем иначе и, разумеется, такой результат вернул их с небес на землю. Единственным позитивным моментом для них стал тот, когда Тянак нашел в себе уверенность разогнать машину на точечном заезде. Тогда у него была и скорость, и он едва не выиграл гонку. Теперь команде нужно найти способ сделать так, чтобы Тянак был готов к каждому ралли. В противном случае этот сезон может быстро-быстро стать для M-Sport очень сложным», - дополняет Хэнсфорд.