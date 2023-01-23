Стрельба в многоквартирном доме в Таллинне: полиция задержала трех молодых людей

На место прибыли несколько патрулей полиции. Согласно поступившему в Postimees сообщению, около 22.45 улица была частично перекрыта, также на месте происшествия можно было увидеть сотрудников группы быстрого реагирования.

Как сообщили Postimees в Департаменте полиции и погранохраны, на месте задержаны двое 19-летних молодых людей и одна 18-летняя девушка. Также в квартире были обнаружены небольшое количество наркотиков и стартовый пистолет, принадлежавший одному из 19-летних молодых людей.