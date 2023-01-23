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Стрельба в многоквартирном доме в Таллинне: полиция задержала трех молодых людей

Маргус Паалисте
, журналист
Стрельба в многоквартирном доме в Таллинне: полиция задержала трех молодых людей
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Драка.
Драка. Фото: Kristjan Teedema

Вчера поздно вечером из многоквартирного дома на улице Тулика в таллиннском районе Кристийне прозвучал выстрел. Полиция отреагировала на тревожное сообщение усиленным составом: они задержали трех молодых людей, которые дрались друг с другом.

На место прибыли несколько патрулей полиции. Согласно поступившему в Postimees сообщению, около 22.45 улица была частично перекрыта, также на месте происшествия можно было увидеть сотрудников группы быстрого реагирования.

Как сообщили Postimees в Департаменте полиции и погранохраны, на месте задержаны двое 19-летних молодых людей и одна 18-летняя девушка. Также в квартире были обнаружены небольшое количество наркотиков и стартовый пистолет, принадлежавший одному из 19-летних молодых людей.

В результате инцидента никто серьезно не пострадал. Всех жильцов квартиры доставили в отделение полиции для дальнейших следственных мероприятий. В связи со случившемся полиция начала производство о проступке.

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