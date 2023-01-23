Водитель уснул за рулем и врезался в дерево

Сообщение о происшествии в деревне Арула в волости Отепя поступило в Центр тревоги в 10.40.

На месте полицейский патруль установил, что автомобиль Opel съехал с дороги в кювет и врезался в дерево. Сам водитель признался, что авария произошла из-за того, что он заснул за рулем.