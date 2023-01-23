Сегодня, 23 января, до полудня в волости Отепя произошло ДТП, которое, учитывая обстоятельства, можно назвать происшествием со счастливым концом.
Водитель уснул за рулем и врезался в дерево
Водитель уснул за рулем и врезался в дерево
Сообщение о происшествии в деревне Арула в волости Отепя поступило в Центр тревоги в 10.40.
На месте полицейский патруль установил, что автомобиль Opel съехал с дороги в кювет и врезался в дерево. Сам водитель признался, что авария произошла из-за того, что он заснул за рулем.
«Это была авария со счастливым концом, поскольку водитель не нуждался в медицинской помощи, повреждена была только машина. Полицейские удостоверились, что водитель был трезв и у него есть водительские права. Далее этой аварией будет заниматься страховая компания», - сказала пресс-секретарь полиции Керли Вирк.
Ключевые слова