Что-то пошло не так: универсальную услугу ждут важные перемены

«С вступлением в силу изменения Eesti Energia обяжут продавать электроэнергию потребителю по наиболее выгодной цене – если биржевая цена будет ниже цены универсальной услуги, то по биржевой цене, если выше, то по утвержденной Департаментом конкуренции цене универсальной услуги, – пояснил Ярван. – Самому потребителю не пришлось бы ничего делать, чтобы воспользоваться изменениями, они применялись бы автоматически».

Председатель «Отечества» Хелир-Вальдор Сеэдер подтвердил, что его партия в понедельник направила партнерам по коалиции план реформы универсальной услуги.

«В ситуации, когда люди страдают как от энергетического кризиса, так и от высокой инфляции, совершенно неправильно и несправедливо, что жители Эстонии должны платить прибыль продавцам электроэнергии, когда на рынке доступна более дешевая электроэнергия, которая продается дороже, – сказал Сеэдер. – Универсальная услуга создана для того, чтобы контролировать расходы потребителей, и именно для этого мы собираемся вводить изменения».

Универсальной услугой электроснабжения, запущенной в октябре, в настоящее время пользуются около 330 000 бытовых потребителей, 10 000 предприятий и 300 местных органов власти. В целом услуга сэкономила жителям Эстонии миллионы евро.

«Универсальная услуга создана для борьбы с резким ростом цен на электроэнергию во время энергетического кризиса, вызванного Россией. Ее целью было обеспечение бытовых потребителей произведенной Eesti Energia электроэнергией по цене, максимально приближенной к цене производства. В целом система работает очень хорошо, и эстонский потребитель находится в плюсе более чем на десять миллионов евро», – пояснил министр Ярван.

«Однако чрезвычайные погодные условия в начале января – бури и неожиданная оттепель – принесли на рынок изобилие ветровой и гидроэнергетики, что обрушило рыночную цену. Таким образом, возникла ситуация, когда собственные станции Eesti Energia остановились, а продавцы электроэнергии продавали дешевую зеленую энергию по явно более высокой цене», – продолжил Ярван.