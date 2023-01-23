Француз наябедничал: россиянина лишили кубка на гонке в Монте-Карло

Сразу же после церемонии награждения жюри и стороны спора собрались на заседание. На встрече собравшихся ознакомили с видеозаписью бортовой камеры, там было видно, что Грязин срезал внутренний поворот на отметке в 13,2 километра 14-го спецучастка всеми четырьмя колесами. Это противоречит правилам конкурса.

Россиянин попытался объяснить, что пробил покрышку на гонке и из-за этого машина была сложноуправляемой. Однако судьи не посчитали это достаточным оправданием и решили наказать Грязина, который несколько минут назад поднимал трофейный кубок над головой, пятисекундным штрафом.