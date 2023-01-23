На ралли чемпионата мира в Монте-Карло французский гонщик Йохан Россель (Citroen) опротестовал победу россиянина Николая Грязина - по словам француза, российский гонщик нарушил регламент на 14-м спецучастке. Судьи решили дать Грязину, который первоначально занял первое место в WRC2, пятисекундный штраф. Это значило, что Россель опередил его на 0,5 секунды.
Француз наябедничал: россиянина лишили кубка на гонке в Монте-Карло
Сразу же после церемонии награждения жюри и стороны спора собрались на заседание. На встрече собравшихся ознакомили с видеозаписью бортовой камеры, там было видно, что Грязин срезал внутренний поворот на отметке в 13,2 километра 14-го спецучастка всеми четырьмя колесами. Это противоречит правилам конкурса.
Россиянин попытался объяснить, что пробил покрышку на гонке и из-за этого машина была сложноуправляемой. Однако судьи не посчитали это достаточным оправданием и решили наказать Грязина, который несколько минут назад поднимал трофейный кубок над головой, пятисекундным штрафом.
Это значило, что изначально проигрывавший россиянину 4,5 секунды Россель, стал победителем этого этапа. Остальные позиции в классе WRC2 остались неизменными, на третьем месте по-прежнему испанец Пепе Лопез (Hyundai).