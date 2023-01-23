В воскресенье кандидаты в Рийгикогу от Эстонской консервативной народной партии (EKRE) встретились с избирателями в Пярну-Яагупи, где на прошлых выборах EKRE набрала наибольшее количество голосов в Пярнуском уезде.
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EKRE на встрече с избирателями: отменим электронное голосование и Rail Baltic, вернем противопехотные мины и электричество за три цента
EKRE на встрече с избирателями: отменим электронное голосование и Rail Baltic, вернем противопехотные мины и электричество за три цента
Кандидаты в Рийгикогу от EKRE Март Хельме, Хелле Куллеркупп, Алар Ланеман, Свен Силдник, Сиймо Лопсик, Кен Вахер, Агнес Пулк, Арви Каротам и Хелдур Паульсон впервые предстали перед избирателями в доме культуры в Пярну-Яагупи, и поделились своими мыслями по поводу выборов и будущего страны.