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EKRE на встрече с избирателями: отменим электронное голосование и Rail Baltic, вернем противопехотные мины и электричество за три цента

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EKRE на встрече с избирателями: отменим электронное голосование и Rail Baltic, вернем противопехотные мины и электричество за три цента
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Фото: Jüri Looring

В воскресенье кандидаты в Рийгикогу от Эстонской консервативной народной партии (EKRE) встретились с избирателями в Пярну-Яагупи, где на прошлых выборах EKRE набрала наибольшее количество голосов в Пярнуском уезде.

Кандидаты  в Рийгикогу от EKRE Март Хельме, Хелле Куллеркупп, Алар Ланеман, Свен Силдник, Сиймо Лопсик, Кен Вахер, Агнес Пулк, Арви Каротам и Хелдур Паульсон впервые предстали перед избирателями в доме культуры в Пярну-Яагупи, и поделились своими мыслями по поводу выборов и будущего страны.

После этого пришедшие получили возможность задать свой вопрос кандидатам в Рийгикогу. Первый избиратель, который задал вопрос, выразил обеспокоенность по поводу надежности выборов в домах престарелых. «Многие пожилые люди сами не разбираются в компьютерах и за них голосуют работники дома престарелых, а если руководители дома реформисты, то и думать не о чем», - сказал пожилой житель из Пярну-Яагупи.

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