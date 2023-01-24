Из-за технической ошибки в билетной системе в общественном транспорте Кохтла-Ярве более суток билеты продавались по завышенной цене. Удалось ли купившим такие билеты пассажирам вернуть переплаченное?
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Заплатили больше, чем должны были: удалось ли пассажирам вернуть свои деньги?
Заплатили больше, чем должны были: удалось ли пассажирам вернуть свои деньги?
В начале года жители Кохтла-Ярве стали массово жаловаться на резкое подорожание проезда в общественном транспорте: один билет вдруг стал стоить два евро вместо прежних 1,10 евро при покупке за наличные и одного евро при валидировании.
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