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Заплатили больше, чем должны были: удалось ли пассажирам вернуть свои деньги?

София Солдатенко
, reporter
Заплатили больше, чем должны были: удалось ли пассажирам вернуть свои деньги?
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Валидатор. Иллюстративное фото.
Валидатор. Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm

Из-за технической ошибки в билетной системе в общественном транспорте Кохтла-Ярве более суток билеты продавались по завышенной цене. Удалось ли купившим такие билеты пассажирам вернуть переплаченное?

В начале года жители Кохтла-Ярве стали массово жаловаться на резкое подорожание проезда в общественном транспорте: один билет вдруг стал стоить два евро вместо прежних 1,10 евро при покупке за наличные и одного евро при валидировании.

В Кохтла-Ярвеской горуправе заявили, что на самом деле стоимость проезда не изменилась. «Решение о повышении цены билета может принять только городское собрание. Такого решения горсобрание не принимало, - уточняется в официальном заявлении Кохтла-Ярвеской горуправы. - Фирма-перевозчик не имеет права продавать билеты дороже установленной стоимости и менять стоимость билета в одностороннем порядке».

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