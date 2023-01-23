УРМАС ПАЭТ ⟩ Высылка посла - серьезный шаг в международных отношениях

Это говорит об очень плохом состоянии отношений между странами. Однако в сложившейся ситуации решение России о высылке эстонского посла и отзыве российского посла в Эстонии не стало большой неожиданностью. Некоторое время назад Эстония объявила о высылке более 20 сотрудников российского посольства. Поэтому следующий шаг России был лишь вопросом времени.

С точки зрения контекста, один из аспектов заключается в том, что Эстония является одним из крупнейших политических и материальных сторонников Украины. Кроме того, этим шагом Россия снова пытается создать разногласия между странами Европейского Союза - что, одни страны ЕС исключительно плохие, потом есть остальные, а затем, возможно, есть и более дружественные, например, Венгрия.

Однако посольства продолжат свою работу после ухода послов, хотя и в меньших масштабах. Таким образом, мы находимся примерно в том же положении, в котором находились с Беларусью в течение некоторого времени. Послов нет, но посольства продолжают работать.