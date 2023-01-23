СМИ: у резиденции Путина размещены персональные ракетные комплексы «Панцирь»

Как рассказали изданию местные жители, комплекс «Панцирь-С1» недавно появился в поселке Ящерово Новгородской области, который находится примерно в шести километрах от резиденции Путина на Валдае.

По словам местных жителей, комплекс «Панцирь» появился несколько недель назад. То, что такой комплекс действительно находится в поселке, подтверждают и несколько жителей окрестных сел.

Этот комплекс находится на постоянном боевом дежурстве и на нем постоянно находятся не менее трех военнослужащих.

«Агентство» подчеркивает, что вблизи Ящерово нет объектов критической инфраструктуры, стратегических объектов, крупных компаний или военных баз.

Минобороны России и Кремль пока не комментируют наличие установки на Валдае.

Также на прошлой неделе очевидцы сообщили, что комплекс «Панцирь» видели в селе Заречье – примерно в десяти километрах от резиденции Путина в Ново-Огорово.

В Московской области установили ПВО в 10 километрах от резиденции Путина в Ново-Огарёво. Страшно стало хуйлу? pic.twitter.com/aDwhcPSNqe — Leonid Nevzlin (@Nevzlin) January 20, 2023