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СМИ: у резиденции Путина размещены персональные ракетные комплексы «Панцирь»

rus.postimees.ee
СМИ: у резиденции Путина размещены персональные ракетные комплексы «Панцирь»
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Владимир Путин
Владимир Путин Фото: AFP/SCANPIX

Зенитные артиллерийско-ракетные комплексы «Панцирь-С1» расположены примерно в шести километрах от резиденции российского диктатора Владимира Путина в Валдае, передает RUS TVNET со ссылкой на «Агентство».

Как рассказали изданию местные жители, комплекс «Панцирь-С1» недавно появился в поселке Ящерово Новгородской области, который находится примерно в шести километрах от резиденции Путина на Валдае.

По словам местных жителей, комплекс «Панцирь» появился несколько недель назад. То, что такой комплекс действительно находится в поселке, подтверждают и несколько жителей окрестных сел.

Этот комплекс находится на постоянном боевом дежурстве и на нем постоянно находятся не менее трех военнослужащих.

«Агентство» подчеркивает, что вблизи Ящерово нет объектов критической инфраструктуры, стратегических объектов, крупных компаний или военных баз.

Минобороны России и Кремль пока не комментируют наличие установки на Валдае.

Также на прошлой неделе очевидцы сообщили, что комплекс «Панцирь» видели в селе Заречье – примерно в десяти километрах от резиденции Путина в Ново-Огорово.

Ранее уже сообщалось о том, что на крышах в Москве появились системы ПВО. С четверга российские соцсети публикуют фото и видео, из которых следует, что на крышах некоторых зданий в центре Москвы поблизости от Кремля установили системы ПВО. В частности, комплексы «Панцирь-С1» запечатлены на крыше здания минобороны РФ на Фрунзенской набережной.

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