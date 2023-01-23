Зенитные артиллерийско-ракетные комплексы «Панцирь-С1» расположены примерно в шести километрах от резиденции российского диктатора Владимира Путина в Валдае, передает RUS TVNET со ссылкой на «Агентство».
СМИ: у резиденции Путина размещены персональные ракетные комплексы «Панцирь»
Как рассказали изданию местные жители, комплекс «Панцирь-С1» недавно появился в поселке Ящерово Новгородской области, который находится примерно в шести километрах от резиденции Путина на Валдае.
По словам местных жителей, комплекс «Панцирь» появился несколько недель назад. То, что такой комплекс действительно находится в поселке, подтверждают и несколько жителей окрестных сел.
Этот комплекс находится на постоянном боевом дежурстве и на нем постоянно находятся не менее трех военнослужащих.
«Агентство» подчеркивает, что вблизи Ящерово нет объектов критической инфраструктуры, стратегических объектов, крупных компаний или военных баз.
Минобороны России и Кремль пока не комментируют наличие установки на Валдае.
Также на прошлой неделе очевидцы сообщили, что комплекс «Панцирь» видели в селе Заречье – примерно в десяти километрах от резиденции Путина в Ново-Огорово.
В Московской области установили ПВО в 10 километрах от резиденции Путина в Ново-Огарёво. Страшно стало хуйлу? pic.twitter.com/aDwhcPSNqe— Leonid Nevzlin (@Nevzlin) January 20, 2023
Ранее уже сообщалось о том, что на крышах в Москве появились системы ПВО. С четверга российские соцсети публикуют фото и видео, из которых следует, что на крышах некоторых зданий в центре Москвы поблизости от Кремля установили системы ПВО. В частности, комплексы «Панцирь-С1» запечатлены на крыше здания минобороны РФ на Фрунзенской набережной.