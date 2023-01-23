Кандидат в президенты Чехии заявил, что в случае войны не отправит военных в страны Балтии

Андрей Бабиш заявил об этом в ходе теледебатов в воскресенье вечером, 22 января.

«Нет, конечно нет. Я хочу мира, я не хочу войны. И ни при каких обстоятельствах я бы не отправил наших детей и детей наших женщин на войну», – сказал бывший премьер-министр.

Высказывание Бабиша сразу же вызвало критику со стороны чешских политиков, включая заместителя премьер-министра Мариана Юречку. «Я извиняюсь перед всеми гражданами Польши и другими нашими союзниками. Обязательства, вытекающие из нашего членства в НАТО, есть и останутся в силе, несмотря на то, что сегодня в ходе дебатов сказал Андрей Бабиш», – подчеркнул вице-премьер в Twitter.

Позже сам Бабиш скорректировал свои первоначальные заявления в Twitter, заявив, что не хочет отвечать на гипотетический вопрос о нападении на Польшу или страны Балтии.

«Я убежден, что этого не произойдет, и совершенно не хочу в этом признаваться. Ответственность мировых политиков – предотвратить войну. Однако, если бы нападение действительно произошло, я бы, конечно, соблюдал статью 5. Об этом не спорят», – написал он.

В первом туре президентских выборов в Чехии генерал в отставке Петр Павел, бывший генерал НАТО, получил 35,34 процента голосов, а политик-популист Бабиш получил 35,04 процента голосов.