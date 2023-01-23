Эксперты: в этом году придется жить по средствам

Составьте бюджет и придерживайтесь его – следите за расходами

Составление бюджета может быть непростой задачей для каждого, вне зависимости от того, сколько денег вы зарабатываете. Но это логичный первый шаг, если вы хотите убедиться в том, что используете каждый цент ответственно. Чтобы упростить составление бюджета, отслеживайте свои расходы в течение месяца, чтобы точно понять, куда уходят деньги. Это должно дать представление, на чем лучше сэкономить, а куда можно потратить больше. Составление бюджета не является невозможным мероприятием, но, чтобы его придерживаться требуются сила воли и сосредоточенность.

Автоматизируйте сбережения – заключите постоянное платежное поручение

Договор постоянного платежного поручения гарантирует, что часть вашей зарплаты будет направляться прямиком на отдельный сберегательный счет. По сути, это команда банку совершать регулярные платежи, то есть отличный способ упростить накопления. Постоянное платежное поручение очень удобно, а договор можно заключить в интернет-банке без особых усилий. Благодаря удобству автоматизации достичь своих финансовых целей в 2023 году будет намного проще.

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