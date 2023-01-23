Чтобы свести концы с концами в этом году, эксперты банка Citadele рекомендуют жить по средствам и откладывать деньги на непредвиденные расходы. Кроме того, они дают еще несколько рекомендаций по финансовому планированию в этом году.
Эксперты: в этом году придется жить по средствам
Составьте бюджет и придерживайтесь его – следите за расходами
Составление бюджета может быть непростой задачей для каждого, вне зависимости от того, сколько денег вы зарабатываете. Но это логичный первый шаг, если вы хотите убедиться в том, что используете каждый цент ответственно. Чтобы упростить составление бюджета, отслеживайте свои расходы в течение месяца, чтобы точно понять, куда уходят деньги. Это должно дать представление, на чем лучше сэкономить, а куда можно потратить больше. Составление бюджета не является невозможным мероприятием, но, чтобы его придерживаться требуются сила воли и сосредоточенность.
Автоматизируйте сбережения – заключите постоянное платежное поручение
Договор постоянного платежного поручения гарантирует, что часть вашей зарплаты будет направляться прямиком на отдельный сберегательный счет. По сути, это команда банку совершать регулярные платежи, то есть отличный способ упростить накопления. Постоянное платежное поручение очень удобно, а договор можно заключить в интернет-банке без особых усилий. Благодаря удобству автоматизации достичь своих финансовых целей в 2023 году будет намного проще.
Инвестируйте в себя – отправляйтесь на курсы, читайте книги или улучшайте навыки
Инвестировать в себя и пополнять умения – одно из лучших решений, которые вы можете принять. Это не только углубит ваши знания и поднимет самооценку, но и повысит доход. Посещение курсов и чтение книг могут открыть для вас новые двери, дать возможность получить повышение или даже найти новую работу в другой области. Повышение квалификации – инвестиции, которые всегда так или иначе окупятся – во всяком случае, в будущем вы будете себе за них благодарны.
Живите по средствам – копите на крупные покупки
Универсальной формулы финансового успеха не существует, но жизнь по средствам – хорошее начало. Хотя это и непросто, такой образ мышления помогает откладывать на крупные покупки, а не добавлять большие расходы к постоянно растущей сумме долгов по кредитным картам. Если вы покупаете что-то с помощью карты, финансовой стороной, разумеется, можно заняться позже, но подумайте, какую разницу могут сделать пара месяцев экономии, если нужно позволить себе что-то дорогое. Таким образом, вы сможете покупать дорогие вещи, не беспокоясь о ежемесячных платежах, которые, как кажется многим, никогда не заканчиваются.
Будьте дисциплинированы – избегайте импульсивных покупок
Если вы хотите достичь поставленных финансовых целей, постарайтесь строго относиться к импульсивным покупкам. Все мы бывали в ситуациях, когда идем в магазин с намерением купить одну вещь, возвращаемся оттуда с десятью покупками и удивляемся, почему к концу месяца осталось так мало денег. Избегайте импульсивных покупок! Спрашивайте: действительно ли мне это нужно? Если сомневаетесь, перед принятием решения обдумывайте каждую покупку – это поможет соблюдать дисциплину и контролировать расходы. Помните, что иногда лучше просто уйти из магазина, зная, что вы стали на шаг ближе к достижению своих целей.
Создайте фонд душевного спокойствия – убедитесь, что у вас есть деньги для покрытия непредвиденных расходов
К сожалению, сбережения не всегда удается вложить именно туда, куда вы хотите. Иногда эти деньги должны идти на то, что просто необходимо. Чрезвычайные ситуации случаются регулярно, и иногда они обходятся очень дорого. Сломался ли ваш бойлер или автомобилю требуется дорогостоящий ремонт, резервный фонд – отличный способ гарантировать, что вы не потратите больше, чем у вас есть. В идеале вы должны стараться каждый месяц откладывать достаточно денег, чтобы при необходимости суметь покрыть зарплату за два или три месяца – это обеспечит вам необходимую финансовую безопасность, если произойдет что-то неожиданное.