Пн, 23.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Эстония создала запас газа на один тераватт-час

BNS
Эстония создала запас газа на один тераватт-час
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Руководитель Эстонского центра запасов Андо Леппиман.
Руководитель Эстонского центра запасов Андо Леппиман. Фото: Taavi Sepp

Эстонский центр запасов (EVK) выполнил поручение правительства по созданию запаса газа на один тераватт-час, пишет новостной портал ERR.

Всего EVK провела шесть тендеров на получение необходимого количества газа. Средняя закупочная цена газа составила 157 евро за мегаватт-час.

EVK хранит стратегические запасы природного газа в инчукалнском подземном хранилище в Латвии. Постановление Совета Европы обязывает государства-члены, на территории которых нет необходимых газохранилищ, хранить не менее 15 процентов своего годового потребления газа в терминалах, расположенных в других государствах-членах.

По данным Центра запасов, основой для формирования стратегического резерва природного газа Эстонии является распоряжение правительства о приобретении такого  количества газа, которое соответствует примерно 20 процентам среднегодового потребления газа в Эстонии или покрывает потребление одного месяца отопительного периода.

В мае прошлого года правительство приняло решение о создании резерва природного газа, выделив из государственного бюджета 170 миллионов евро.

Ключевые слова
Наверх