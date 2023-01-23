Эстония заполучила запас газа на один тераватт-час

Всего EVK провела шесть тендеров на получение необходимого количества газа. Средняя закупочная цена газа составила 157 евро за мегаватт-час.

EVK хранит стратегические запасы природного газа в инчукалнском подземном хранилище в Латвии. Постановление Совета Европы обязывает государства-члены, на территории которых нет необходимых газохранилищ, хранить не менее 15 процентов своего годового потребления газа в терминалах, расположенных в других государствах-членах.

По данным Центра запасов, основой для формирования стратегического резерва природного газа Эстонии является распоряжение правительства о приобретении такого количества газа, которое соответствует примерно 20 процентам среднегодового потребления газа в Эстонии или покрывает потребление одного месяца отопительного периода.