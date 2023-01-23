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Вопрос читателя ⟩ Почему счет за отопление вырос в два раза?

Кати Саагим
Почему счет за отопление вырос в два раза?
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Счет за отопление вырос в два раза.
Счет за отопление вырос в два раза. Фото: Urmas Luik

В редакцию Pärnu Postimees в последнее время обратились несколько читателей, которые интересовались, почему цена на отопление в декабре была почти в два раза выше, чем в ноябре.

Например, проживающая в утепленном многоквартирном доме на улице Яннсени в Пярну читательница рассказала, что в ноябре за отопление в квартире площадью 39 квадратных метров ей пришлось заплатить 45 евро, а в декабре - 86 евро. «Почему такой большой рост цен? Ведь государство должно было поддержать, пособия на отопление больше нет?» - спросила жительница Пярну.

Другой читатель рассказал, что счет за отопление его квартиры площадью 38 квадратных метров за ноябрь составлял 32,93 евро, а за декабрь - 63,37 евро.

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