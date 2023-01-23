В редакцию Pärnu Postimees в последнее время обратились несколько читателей, которые интересовались, почему цена на отопление в декабре была почти в два раза выше, чем в ноябре.
Для подписчиков
Вопрос читателя ⟩ Почему счет за отопление вырос в два раза?
Почему счет за отопление вырос в два раза?
Например, проживающая в утепленном многоквартирном доме на улице Яннсени в Пярну читательница рассказала, что в ноябре за отопление в квартире площадью 39 квадратных метров ей пришлось заплатить 45 евро, а в декабре - 86 евро. «Почему такой большой рост цен? Ведь государство должно было поддержать, пособия на отопление больше нет?» - спросила жительница Пярну.
Ключевые слова