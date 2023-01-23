Вопрос читателя ⟩ Почему счет за отопление вырос в два раза?

Например, проживающая в утепленном многоквартирном доме на улице Яннсени в Пярну читательница рассказала, что в ноябре за отопление в квартире площадью 39 квадратных метров ей пришлось заплатить 45 евро, а в декабре - 86 евро. «Почему такой большой рост цен? Ведь государство должно было поддержать, пособия на отопление больше нет?» - спросила жительница Пярну.