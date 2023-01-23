Сегодня в Министерство иностранных дел России вызвали посла Эстонии Маргуса Лайдре и сообщили ему, что он должен покинуть страну до 7 февраля в связи с решением российской стороны понизить уровень дипломатического представительства. Спустя некоторое время Латвия из солидарности с Эстонией также решила понизить уровень дипотношений с Россией.
Латвия из солидарности с Эстонией понизит уровень дипотношений с Россией
Латвия из солидарности с Эстонией понизит уровень дипотношений с Россией
Латвия с 24 февраля понизит уровень дипломатических отношений с Россией в знак солидарности с Эстонией, заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в своем Twitter.
«В знак солидарности с Эстонией Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, требуя от России действовать соответствующим образом», – написал Ринкевич.
Due to the ongoing brutal Russian aggression against #Ukraine and in solidarity with #Estonia, #Latvia will lower level of diplomatic relations with #Russia effective February 24, demanding Russia to act accordingly— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 23, 2023
Ключевые слова