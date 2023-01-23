Латвия из солидарности с Эстонией понизит уровень дипотношений с Россией

Сегодня в Министерство иностранных дел России вызвали посла Эстонии Маргуса Лайдре и сообщили ему, что он должен покинуть страну до 7 февраля в связи с решением российской стороны понизить уровень дипломатического представительства. Спустя некоторое время Латвия из солидарности с Эстонией также решила понизить уровень дипотношений с Россией.