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Латвия из солидарности с Эстонией понизит уровень дипотношений с Россией

rus.postimees.ee
Латвия из солидарности с Эстонией понизит уровень дипотношений с Россией
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Эдгар Ринкевич.
Эдгар Ринкевич. Фото: Paula Äurkste/LETA

Сегодня в Министерство иностранных дел России вызвали посла Эстонии Маргуса Лайдре и сообщили ему, что он должен покинуть страну до 7 февраля в связи с решением российской стороны понизить уровень дипломатического представительства. Спустя некоторое время Латвия из солидарности с Эстонией также решила понизить уровень дипотношений с Россией.

Латвия с 24 февраля понизит уровень дипломатических отношений с Россией в знак солидарности с Эстонией, заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в своем Twitter.

«В знак солидарности с Эстонией Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, требуя от России действовать соответствующим образом», – написал Ринкевич.

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