ОТЧЕТ ⟩ Паром «Эстония» был непригодным к мореплаванию

Исследование, проведенное центрами по расследованию инцидентов с безопасностью Эстонии, Швеции и Финляндии, опубликовало в понедельник промежуточный отчет, в котором резюмируется проделанная работа и анализируется полученная информация. В то же время в отчете пока ничего определенного не сказано, потому что есть несколько важных исследований, которые еще не были сделаны или находятся в процессе, без которых невозможно сделать окончательные выводы.