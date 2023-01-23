Исследование, проведенное центрами по расследованию инцидентов с безопасностью Эстонии, Швеции и Финляндии, опубликовало в понедельник промежуточный отчет, в котором резюмируется проделанная работа и анализируется полученная информация. В то же время в отчете пока ничего определенного не сказано, потому что есть несколько важных исследований, которые еще не были сделаны или находятся в процессе. Сделать окончательные выводы без них нельзя.
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ОТЧЕТ ⟩ Паром «Эстония» не был пригодным для выхода в море
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Паром «Эстония» не был пригодным для выхода в море
74-страничный документ подробно описывает, какие исследовательские инструменты и методы использовались во время экспедиций и в ходе последующего анализа, а также дает обзор того, что происходило вокруг «Эстонии».
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