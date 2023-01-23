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ОТЧЕТ ⟩ Паром «Эстония» не был пригодным для выхода в море

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Тарво Мадсен
, журналист
Паром «Эстония» не был пригодным для выхода в море
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«Эстония» лежит на морском дне на правом боку. Опубликованные фотограмметрические изображения впервые дают возможность увидеть состояние затонувшего судна.
«Эстония» лежит на морском дне на правом боку. Опубликованные фотограмметрические изображения впервые дают возможность увидеть состояние затонувшего судна. Фото: Eesti Ohutusjuurdluse Keskus

Исследование, проведенное центрами по расследованию инцидентов с безопасностью Эстонии, Швеции и Финляндии, опубликовало в понедельник промежуточный отчет, в котором резюмируется проделанная работа и анализируется полученная информация. В то же время в отчете пока ничего определенного не сказано, потому что есть несколько важных исследований, которые еще не были сделаны или находятся в процессе. Сделать окончательные выводы без них нельзя.

74-страничный документ подробно описывает, какие исследовательские инструменты и методы использовались во время экспедиций и в ходе последующего анализа, а также дает обзор того, что происходило вокруг «Эстонии».

В заключение в отчете говорится, что ни одна из версий не может быть подтверждена или опровергнута на сто процентов, но несомненно то, что «Эстония» не была пригодной для мореплавания, когда отправилась в последний рейс, и что либо на это смотрели сквозь пальцы, либо проверка осуществлялась недостаточно тщательно.

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