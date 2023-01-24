Температурные качели превращают улицы в каток: число травмированных жителей Эстонии растет

Характерные для этой зимы температурные качели существенно повысили уровень опасности передвижения по улицам Эстонии: они то утопают в лужах, то превращаются в настоящий каток. И так по кругу много-много раз. Устоять на ногах при таких нестабильных погодных условиях удалось не всем, что отразилось на посещаемости отделений экстренной медицины (EMO).