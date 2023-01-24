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Температурные качели превращают улицы в каток: число травмированных жителей Эстонии растет

Ольга Лебедева
Температурные качели превращают улицы в каток: число травмированных жителей Эстонии растет
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Падение из-за гололеда.
Падение из-за гололеда. Фото: H_Ko/Shutterstock

Характерные для этой зимы температурные качели существенно повысили уровень опасности передвижения по улицам Эстонии: они то утопают в лужах, то превращаются в настоящий каток. И так по кругу много-много раз. Устоять на ногах при таких нестабильных погодных условиях удалось не всем, что отразилось на посещаемости отделений экстренной медицины (EMO).

Руководитель отделения экстренной медицины Клиники Тартуского университета Сандрер Покс подтверждает, что за последнюю неделю количество травм, связанных с гололедом, действительно выросло. «Если в конце 2022 года из-за гололеда в травмпункт еженедельно обращалось по сто пациентов, а в первую неделю года – 83 пациента, то на прошлой неделе по этой причине травмопункт принял 139 пациентов. Таким образом рост составил 40-70%», – сказал он.

Врач отделения экстренной медицины Северо-Эстонской региональной больницы Танель Лепик в свою очередь отмечает, что большинство падений, связанных с гололедом, заканчиваются легкими ушибами, и до отделения экстренной медицины люди не доходят. Тем не менее, зимние условия увеличивают нагрузку на травмопункт примерно на 10-15%. Исключением являются первые скользкие дни, когда число пациентов, получивших травму при падении на улице, увеличивается на 30-40 процентов.

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