Характерные для этой зимы температурные качели существенно повысили уровень опасности передвижения по улицам Эстонии: они то утопают в лужах, то превращаются в настоящий каток. И так по кругу много-много раз. Устоять на ногах при таких нестабильных погодных условиях удалось не всем, что отразилось на посещаемости отделений экстренной медицины (EMO).
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Температурные качели превращают улицы в каток: число травмированных жителей Эстонии растет
Температурные качели превращают улицы в каток: число травмированных жителей Эстонии растет
Руководитель отделения экстренной медицины Клиники Тартуского университета Сандрер Покс подтверждает, что за последнюю неделю количество травм, связанных с гололедом, действительно выросло. «Если в конце 2022 года из-за гололеда в травмпункт еженедельно обращалось по сто пациентов, а в первую неделю года – 83 пациента, то на прошлой неделе по этой причине травмопункт принял 139 пациентов. Таким образом рост составил 40-70%», – сказал он.
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