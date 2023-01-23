ЧТО ПРОИСХОДИТ? ⟩ С начислением денег на пенсионные инвестиционные счета произошла заминка

На календаре уже 23 января. Деньги на пенсионные инвестиционные счета обычно поступают не позднее 15 января.

На форуме LHV люди жалуются, что деньги «ушли налево» и что они вообще закончились.

Проверка моего счета в LHV, а затем данных Пенсионного центра показала, что деньги работодателя поступили из Налогово-таможенного департамента 12 января, но до банка деньги не дошли.

В Пенсионном центре признали наличие проблемы.

«У Пенсионного центра действительно были технические проблемы с переводом денег, полученных от Налогово-таможенного департамента, на пенсионные инвестиционные счета людей в банках в середине января», – прокомментировала представитель Пенсионного центра Кристи Сиса. – Мы планируем перевести деньги на счета PIK в середине недели. Это никак не связано с компенсацией по приостановленным выплатам».