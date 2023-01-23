В субботу, 21 января, житель Курессааре обнаружил у себя на кухне незнакомого молодого человека, который сладко спал на полу.
Житель Эстонии обнаружил в своей квартире спящего на полу незнакомца
Участковый Курессаареского отделения полиции Минна Раун сказала, что 21 января в полицию поступило сообщение, что в квартиру звонившего в Курессааре пробрался незнакомый молодой человек и спит на полу в кухне.
«Незнакомец ошибся квартирой и полиция забрала его из чужой квартиры и доставила к нему домой», - уточнила Раун.
Для полиции Сааремаа прошедшая неделя характеризовалась нарушениями, связанными с чрезмерным употреблением алкоголя и преступлениями против имущества. Полицейские отвезли домой пятерых человек, которые употребляли алкоголь и которым из-за опьянения могло угрожать переохлаждение.
В выходные также сообщили о потасовках и драках в центре Курессааре между тусовщиками в состоянии алкогольного опьянения. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.