Житель Эстонии обнаружил в своей квартире спящего на полу незнакомца

Участковый Курессаареского отделения полиции Минна Раун сказала, что 21 января в полицию поступило сообщение, что в квартиру звонившего в Курессааре пробрался незнакомый молодой человек и спит на полу в кухне.

«Незнакомец ошибся квартирой и полиция забрала его из чужой квартиры и доставила к нему домой», - уточнила Раун.

Для полиции Сааремаа прошедшая неделя характеризовалась нарушениями, связанными с чрезмерным употреблением алкоголя и преступлениями против имущества. Полицейские отвезли домой пятерых человек, которые употребляли алкоголь и которым из-за опьянения могло угрожать переохлаждение.