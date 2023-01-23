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Житель Эстонии обнаружил в своей квартире спящего на полу незнакомца

, старший редактор Saarte Hääl
Житель Эстонии обнаружил в своей квартире спящего на полу незнакомца
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Полицейский. Иллюстративное фото.
Полицейский. Иллюстративное фото. Фото: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

В субботу, 21 января, житель Курессааре обнаружил у себя на кухне незнакомого молодого человека, который сладко спал на полу.

Участковый Курессаареского отделения полиции Минна Раун сказала, что 21 января в полицию поступило сообщение, что в квартиру звонившего в Курессааре пробрался незнакомый молодой человек и спит на полу в кухне.

«Незнакомец ошибся квартирой и полиция забрала его из чужой квартиры и доставила к нему домой», - уточнила Раун.

Для полиции Сааремаа прошедшая неделя характеризовалась нарушениями, связанными с чрезмерным употреблением алкоголя и преступлениями против имущества. Полицейские отвезли домой пятерых человек, которые употребляли алкоголь и которым из-за опьянения могло угрожать переохлаждение.

В выходные также сообщили о потасовках и драках в центре Курессааре между тусовщиками в состоянии алкогольного опьянения. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

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