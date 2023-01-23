Из-за наводнения закрыли три автобусные остановки, виновниками ЧП могут быть бобры

«По этому маршруту курсирует небольшой автобус, и вероятность того, что он не сможет там проехать, достаточно высока. Поэтому Транспортный департамент принял решение временно отменить поездки туда, - сказал Касе. - На данный момент вода там в основном замерзла, но синоптики обещают, что скоро вновь потеплеет и уровень воды снова поднимется».