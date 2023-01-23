Пн, 23.01.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Из-за наводнения закрыли три автобусные остановки, виновниками ЧП могут быть бобры

Из-за наводнения закрыли три автобусные остановки, виновниками ЧП могут быть бобры
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Из-за наводнения закрыли три автобусные остановки.
Из-за наводнения закрыли три автобусные остановки. Фото: transpordiamet

В Вильяндимаа река Халлисте вышла из берегов и затопила автомобильную дорогу. По словам руководителя Вильяндимааского центра общественного транспорта Каупо Касе, это первый случай, когда наводнение препятствует движению автобусов в уезде.

«По этому маршруту курсирует небольшой автобус, и вероятность того, что он не сможет там проехать, достаточно высока. Поэтому Транспортный департамент принял решение временно отменить поездки туда, - сказал Касе. - На данный момент вода там в основном замерзла, но синоптики обещают, что скоро вновь потеплеет и уровень воды снова поднимется».

По словам Касе, водители автобусов уже отказывались проезжать там на прошлой неделе. По неподтвержденной информации, одной из причин подъема воды могут быть бобры, которые в последнее время заняты строительством новостроек в этом районе.

Ключевые слова
Наверх