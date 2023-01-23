В Вильяндимаа река Халлисте вышла из берегов и затопила автомобильную дорогу. По словам руководителя Вильяндимааского центра общественного транспорта Каупо Касе, это первый случай, когда наводнение препятствует движению автобусов в уезде.
Из-за наводнения закрыли три автобусные остановки, виновниками ЧП могут быть бобры
Из-за наводнения закрыли три автобусные остановки, виновниками ЧП могут быть бобры
«По этому маршруту курсирует небольшой автобус, и вероятность того, что он не сможет там проехать, достаточно высока. Поэтому Транспортный департамент принял решение временно отменить поездки туда, - сказал Касе. - На данный момент вода там в основном замерзла, но синоптики обещают, что скоро вновь потеплеет и уровень воды снова поднимется».
По словам Касе, водители автобусов уже отказывались проезжать там на прошлой неделе. По неподтвержденной информации, одной из причин подъема воды могут быть бобры, которые в последнее время заняты строительством новостроек в этом районе.
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