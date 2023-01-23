На завершившихся вчера вечером в центре T1 соревнованиях по диск-гольфу первое место в женском зачете заняла Кайди Аллсалу. Среди мужчин первым стал Расмус Метсамаа. Оба победителя входили в сборную Эстонии, которая в прошлом году завоевала золото на командном чемпионате мира по диск-гольфу.
Чемпионы мира из Эстонии выступили на прошедших в центре T1 соревнованиях по диск-гольфу
Среди женщин на пьедестал также поднялись Ли Тедер и Кайре Текку. В мужском зачете второе место завоевал еще один золотой медалист командного ЧМ Маури Виллманн, а третье – Ханнес Курн. Были зарегистрированы результаты 216 мужчин и 41 женщины.
«На проходивших на очень интересной трассе соревнованиях мы увидели поистине мировой уровень, ведь участие в них приняли лучшие диск-гольфисты Эстонии. Это было исключительное спортивное событие как для самих участников соревнований, так и для зрителей, поскольку в Эстонии и, насколько нам известно, нигде в мире соревнования по диск-гольфу ранее не проходили в торгово-развлекательных центрах. Мы очень благодарны всем, кто помог нам сделать соревнования в T1 реальностью», – сказал генеральный организатор соревнований Ральф Рогов.
По словам исполнительного директора центра T1 Тармо Хыбе, было большой честью принять соревнования по захватывающей требующей значительного мастерства спортивной игре, которая обретает в Эстонии все большую популярность.
Трасса соревнований T1 Tallinn X4 by Five Under пролегала по четырем этажам и крыше центра T1. Корзины были установлены в общих зонах центра, магазинах и пунктах развлечений.