Слушание дела Porto Franco продолжается в Харьюском уездном суде. Сегодня государственный обвинитель и защитники допрашивают еще одного свидетеля, бывшего председателя Таллиннского департамента городского имущества Эйнике Ури и ее тогдашнего подчиненного Ало Брандта.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ По делу Porto Franco допрошены очередные свидетели
По делу Porto Franco допрошены очередные свидетели
Это судебное дело касается крупного бизнесмена Хиллара Тедера, бывшего генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба и НКО Центристская партия: в обвинительном заключении им вменяется злоупотребление влиянием в корыстных целях. Корб использовал как личное, так и политическое влияние, чтобы компания Тедера получила неравное и неоправданное преимущество от мэра Таллинна и подчиненных ему чиновников при назначении платы за сервитут Porto Franco на проект земельной недвижимости Таллиннского порта.
Согласно информации, собранной в ходе досудебного разбирательства, Тедер пообещал поддержать Центристскую партию пожертвованием в размере до одного миллиона евро в обмен на оказанную услугу.