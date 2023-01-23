ГАЛЕРЕЯ ⟩ По делу Porto Franco допрошены очередные свидетели

Это судебное дело касается крупного бизнесмена Хиллара Тедера, бывшего генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба и НКО Центристская партия: в обвинительном заключении им вменяется злоупотребление влиянием в корыстных целях. Корб использовал как личное, так и политическое влияние, чтобы компания Тедера получила неравное и неоправданное преимущество от мэра Таллинна и подчиненных ему чиновников при назначении платы за сервитут Porto Franco на проект земельной недвижимости Таллиннского порта.