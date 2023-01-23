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ГАЛЕРЕЯ ⟩ По делу Porto Franco допрошены очередные свидетели

Маргус Мартин Мадис Вельтман
По делу Porto Franco допрошены очередные свидетели
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Слушание дела Porto Franco продолжается в Харьюском уездном суде. Сегодня государственный обвинитель и защитники допрашивают еще одного свидетеля, бывшего председателя Таллиннского департамента городского имущества Эйнике Ури и ее тогдашнего подчиненного Ало Брандта.

Это судебное дело касается крупного бизнесмена Хиллара Тедера, бывшего генерального секретаря Центристской партии Михаила Корба и НКО Центристская партия: в обвинительном заключении им вменяется злоупотребление влиянием в корыстных целях. Корб использовал как личное, так и политическое влияние, чтобы компания Тедера получила неравное и неоправданное преимущество от мэра Таллинна и подчиненных ему чиновников при назначении платы за сервитут Porto Franco на проект земельной недвижимости Таллиннского порта.

Согласно информации, собранной в ходе досудебного разбирательства, Тедер пообещал поддержать Центристскую партию пожертвованием в размере до одного миллиона евро в обмен на оказанную услугу.

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