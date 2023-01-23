Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу пояснил Rus.Postimees, что означает для граждан Эстонии решение Российской Федерации отправить домой эстонского посла и какие будут последствия.
Министр иностранных дел: не нужно ездить в Россию без крайней необходимости
– Что означает в юридическом и политическом смысле решение МИДа РФ отправить домой посла Эстонии Маргуса Лайдре?
– Решение российской стороны выслать из страны ныне действующего посла не означает, что нашего посла признают персоной non grata (нежелательным лицом - прим.ред.). Наш посол действительно покинет Россию не позднее 7 февраля этого года, но формально это решение означает, что дипломатические отношения между Эстонией и РФ понижаются с уровня посольства до уровня, когда страну представляет временный поверенный в делах. Разумеется, из-за предпринятой Россией меры мы не изменим установленный нами принцип паритета в отношениях между нашими странами. Возможно, мы как раз будем придерживаться его до конца, то есть Эстонию должен будет покинуть посол Российской Федерации. Мы рассматриваем принцип паритета в отношениях с Россией в контексте продолжающейся войны в Украине, разумеется, а не просто сам по себе. Особенно это важно сейчас, когда Россия планирует масштабные наступательные операции против Украины. Я сейчас нахожусь в Брюсселе и уже сообщил другим министрам иностранных дел стран Европейского Союза о сегодняшних контрмерах России. Я призвал министров подключиться к реализации принципа паритета.
(Министр принимает участие в совещании глав МИД стран-членов ЕС. Его предложение сделано с учетом того, что сегодня в посольствах России в странах ЕС работает больше дипломатов, чем в посольствах европейских стран в России - прим.ред.)
– Как это повлияет на возможность для граждан Эстонии получить необходимую помощь в России?
– На практике помощь не отменяется. Дипмиссии останутся работать в обеих странах, а это значит, что сотрудники нашей дипмиссии в России будут продолжать оказывать консульскую помощь тем, кто в ней нуждается.
– МИД теперь рекомендует эстонским гражданам не ездить в Россию?
– Мы делали это много раз во время войны, и я обязательно повторяю: не нужно ехать в Россию без большой необходимости. Тут вопрос даже не в наличии дипломатического представителя, или в том, что Россия сегодня является страной-агрессором. Тут вопрос в том, что есть опасность оказания давления на граждан Эстонии. Людям обязательно стоит подумать о возвращении из Российской Федерации, если сейчас они там, и не ехать туда, если только нет чрезвычайных обстоятельств.
– Ожидаются ли подобные шаги России в отношении других так называемых «недружественных» к России стран?
Литва уже понизила уровень своего дипломатического представительства до уровня временного поверенного, а ряд стран установил паритетные дипломатические отношения с Россией. Как я уже сказал, для нас не представляется возможным в нынешней ситуации смотреть на наши двусторонние отношения как-то отдельно от общего контекста и войны.
– Сегодня в своем телеграм-канале пропагандист Соловьев напомнил подписчикам, что все страны Балтии поддержали создание специального трибунала для расследования военных преступлений россиян в Украине. Может ли понижение уровня дипотношений быть связано с решением о трибунале?
– Россия обосновала свой шаг тем, что Эстония является систематическим противником действий России и это вполне релевантная оценка ситуации, тут мне нечего добавить. Какое конкретное обстоятельство могло послужить проводом, я не могу сказать. Все же логично предположить, что это ответный шаг на установление принципа паритетности и сокращение количества сотрудников в постольстве РФ в Эстонии. Но если посмотреть на пример с Беларусью, с которой у Эстонии тоже отношения на уровне временного поверенного, то там недовольство вызвало именно то, что Эстония систематически возражала против нарушений прав человека в Беларуси и против того, чтобы Беларусь была союзником России в этой войне. Это второй случай в истории современной Эстонии, когда дипломатические отношения понижаются до такого уровня.