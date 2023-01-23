Министр иностранных дел: не нужно ездить в Россию без крайней необходимости

– Решение российской стороны выслать из страны ныне действующего посла не означает, что нашего посла признают персоной non grata (нежелательным лицом - прим.ред.). Наш посол действительно покинет Россию не позднее 7 февраля этого года, но формально это решение означает, что дипломатические отношения между Эстонией и РФ понижаются с уровня посольства до уровня, когда страну представляет временный поверенный в делах. Разумеется, из-за предпринятой Россией меры мы не изменим установленный нами принцип паритета в отношениях между нашими странами. Возможно, мы как раз будем придерживаться его до конца, то есть Эстонию должен будет покинуть посол Российской Федерации. Мы рассматриваем принцип паритета в отношениях с Россией в контексте продолжающейся войны в Украине, разумеется, а не просто сам по себе. Особенно это важно сейчас, когда Россия планирует масштабные наступательные операции против Украины. Я сейчас нахожусь в Брюсселе и уже сообщил другим министрам иностранных дел стран Европейского Союза о сегодняшних контрмерах России. Я призвал министров подключиться к реализации принципа паритета.